Rosatom: Firmy z Česka vyráběly i loni materiál pro naše reaktory

Praha - Firmy z Česka pokračovaly i loni s dodávkami materiálu pro reaktory typu VVER ruské státní korporace Rosatom. Jejich produkce zamířila do exotických destinací jako jako je Indie a Bangladéš, mají ale podepsány smlouvy i na dodávky do evropských projektů v Maďarsku nebo Finsku. Rosatom o tom informoval ČTK. Ruská firma patří mezi zájemce o stavbu nového bloku tuzemské jaderné elektrárny Dukovany. Její případnou účast v tendru kritizuje část opozice.

"V roce 2020 jsme kromě Česka a Slovenska realizovali dodávky kabelů pro jaderné elektrárny typu VVER v Rusku a na Ukrajině. Dohromady šlo o dodávky v hodnotě 18,5 milionu korun. Pro příští roky máme rozjednány dodávky hermetických kabelových průchodek, kabelů a spojek pro elektrárny Belene v Bulharsku, Akkuyu v Turecku a především Paks II v Maďarsku. Velký potenciál vidíme i v egyptském projektu El-Dabá," uvedl statutární ředitel západočeské společnosti Kabelovna Kabex Anton Slobodin.

Dva bloky typu VVER-1200 generace III+ staví aktuálně Rosatom v turecké jaderné elektrárně Akkuyu. Servopohony pro elektrárnu vyrábí středočeská společnost ZPA Pečky, armatury opavská firma Arako a čerpací techniku strojírenská skupina Sigma Group. Dodávky stejných firem směřovaly také do elektrárny Rooppur v Bangladéši, armatury tam dodala také společnost MSA z Dolního Benešova na Opavsku. Například Arako loni do Bangladéše vyslalo zboží v hodnotě přes 80 milionů korun, pokračovat v dodávkách bude i v letošním roce.

Dalších více než 175 milionů korun pak v loňském roce činily dodávky Araka do Indie, kde Rosatom staví celkem šest bloků VVER-1000. I tam loni putovaly armatury z MSA a Araka a servopohony od ZPA Pečky. České firmy se podílí také na referenčních blocích technologie VVER-TOI, která navazuje na VVER-1200, a které Rosatom staví v Rusku. "Arako v roce 2020 dodalo uzavírací vlnovcové ventily A20 a Sigma Group v roce 2021 dodá první část nasmlouvaných čerpadel," uvedl Rosatom.

Velký potenciál pro české firmy podle ní skýtají nové jaderné projekty, které koncern postupně rozjíždí. "Například o dodávkách pro maďarskou Paks II, která má získat stavební povolení letos na podzim, jednají společnosti Sigma Group, Kabelovna Kabex a zájem mají i I&C Energo a ZAT," sdělila ruská společnost. "Velký zájem mezi českými firmami panuje i o další evropský projekt Rosatomu, o jadernou elektrárnu Hanhikivi ve Finsku," dodala.

Mezi možnými uchazeči tendru na stavbu nového bloku v tuzemské jaderné elektrárně Dukovany jsou podle dostupných informací právě ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Část opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například právě z Ruska a Číny. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, Rusko ale ve hře zůstává. Tento týden Havlíček uvedl, že finální textová podoba tendru na dukovanský blok by mohla být připravena v řádu týdnů.