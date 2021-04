Rosatom by podle Babiše neměl zůstat ve hře pro rozšíření Dukovan

Praha - Ruská firma Rosatom by neměla zůstat ve hře pro rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes večer řekl v České televizi (ČT). Očekává, že vláda firmu nezahrne do bezpečnostního prověřování zájemců o výstavbu. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) odpoledne v televizi Prima řekl, že považuje za velmi málo pravděpodobné až takřka vyloučené, že by se Rosatom mohl tendru na výstavbu zúčastnit. Babiš i Havlíček reagovali na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014.

"Já myslím, že by neměl," řekl Babiš na otázku, zda by měl Rosatom zůstat ve hře o stavbu nového bloku v Dukovanech. "Vláda, předpokládám, to takto schválí," uvedl k očekávanému návrhu Havlíčka, který nezahrne Rosatom mezi firmy, u nichž se kvůli výstavbě bude prověřovat bezpečnost. Nejde o zahrnutí do tendru, ten bude realizovat příští vláda, upozornil premiér.

Havlíček předpokládá, že vláda se v pondělí bude případem i českou reakcí vůči Moskvě zabývat a členové kabinetu dostanou další informace. "Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal," prohlásil ministr. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v ČT odpoledne uvedl, že ruské firmy by se neměly s ohledem na bezpečnost účastnit rozšíření elektrárny ani jako členové konsorcia.

Havlíček uvedl, že informace o podezření na účast ruských agentů na explozích ve Vrběticích získal jen nedlouho před sobotní tiskovou konferencí Babiše a Hamáčka. Případ podle něj dříve neprobírala ani Bezpečnostní rada státu. Zjištění českých bezpečnostních složek o ruské stopě ve Vrběticích považuje za absolutně nepřijatelné a nemá důvod o nich pochybovat.

Podle březnového vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu zůstal Rosatom mezi uchazeči o stavbu v Dukovanech, se kterými chce český stát dál jednat. Vyřazena naopak byla čínská firma.

Havlíček v sobotu večer na dotaz ČTK odpověděl, že informace bezpečnostních složek budou součástí rozhodování o pozvání jednotlivých uchazečů do tendru. Před zařazením ruských a čínských firem do dukovanského tendru už v minulosti varovaly bezpečnostní složky i část opozice. Role státu a jeho možnost kdykoliv zasáhnout je podle Havlíčka ošetřena ve všech smlouvách s investorem, jímž je společnost ČEZ.

Pravděpodobné zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích je největším útokem cizího státu na české území od sovětské okupace v roce 1968, řekl dnes v pořadu Primy předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Ondrej Veselý (ČSSD). Vyhoštění 18 ruských agentů z velvyslanectví v Praze považuje za oprávněné, očekává od vlády další informace, svolal už jednání zahraničního výboru. Místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO) označil situaci za bezprecedentní a reakci české strany za adekvátní, také čeká na detaily případu.

Komunistický poslanec Leo Luzar zdůraznil, že mu chybí jakékoliv informace o údajném zapojení ruských agentů, varoval před eskalcí česko-ruských vztahů. Jakýkoliv zásah cizího státu na území jiného je ale nepřijatelný a je nutné ho odsoudit, dodal. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová požaduje od české vlády ještě razantnější kroky, případ považuje za akt státního terorismu ze strany Moskvy.