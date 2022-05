Ropovod TAL může okamžitě navýšit dodávky až o šest milionů tun ropy

Terst (Itálie) - Transalpinský ropovod (TAL), který z Terstu zásobuje ropou rafinerie v Česku, Rakousku či Německu, může téměř okamžitě navýšit své dodávky o pět až šest milionů tun ropy ročně. Na dotaž ČTK to sdělila společnost SIAT-TAL, která provozuje ropovod na italském území. Již dříve společnost uvedla, že dodávky do České republiky může zdvojnásobit. Zvýšení dodávek si zatím nevyžádá technické úpravy a dodatečné investice do ropovodu.

Ropovod může podle společnosti navýšit "téměř okamžitě" své dodávky do střední Evropy o pět až šest milionů tun ropy ročně. "V minulosti ropovod přepravoval až 42 milionů tun ropy ročně a v uplynulých dvou letech objem dosahoval 37 až 38 milionů tun," uvedla mluvčí společnosti Paola Pasinová.

Přepravu v tomto rozsahu lze podle společnosti navýšit bez výraznějších zásahů do infrastruktury. "Investice by byly nezbytné, pokud by se očekávaná poptávky rafinerií trvale dostala nad 45 milionů tun ropy ročně," uvedla Pasinová. Rozsah a trvání úprav by podle ní záležely na tom, jak vysoká by byla očekávaná poptávka ze strany rafinerií.

Podle informací provozovatele ropovod TAL pokrývá zhruba 90 procent dovozu ropy do Rakouska a 100 procent dovozu do jižního Německa. TAL je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přiváží tankery z celého světa.

Na TAL je Česká republika napojena přes produktovod IKL. Přes IKL ČR pokryla v roce 2021 zhruba 51 procent dovozu ropy, který činil 6,8 milionu tun, uvádí statistiky Ministerstva obchodu a průmyslu. Největším vývozcem ropy do ČR je Rusko, na které v roce 2021 připadlo 3,4 milionu tun. O větším využitím ropovodu TAL se mluví v souvislosti s možným unijním embargem na dovoz ropy z Ruska.