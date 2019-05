Ropovod Družba nemá vést přes Litvínov, vznikla náhradní trasa

Litvínov (Mostecko) - Ropovod Družba by měl vést u Litvínova na Mostecku ke státní hranici po alternativní tzv. zelené trase. Shodli se na tom členové pracovní skupiny, v níž jsou zástupci ministerstva průmyslu, krajského úřadu, Mero ČR a dotčených obcí. Původní varianta by vedla přes zastavěné území Litvínova. Zelená trasa je podle obcí šetrnější. ČTK o tom dnes po jednání pracovní skupiny informovala mluvčí státem ovládaného provozovatele ropovodů a investora stavby Mero ČR Radomíra Doležalová.

Ústecký kraj dostane podklady, na jejichž základě může začít prověřovat alternativní trasu. Ústecký kraj v rámci přípravy druhé aktualizace zásad územního rozvoje navrhoval prodloužení trasy ropovodu v souběhu s vedením etylénovodu firmy Unipetrol. Proti se postavil Litvínov a další obce. Jako důvod obce uváděly nepřiměřený zásah do vlastnických práv obyvatel a bezpečnostní riziko.

Vznikla pracovní skupina, jejíž členové se shodli na alternativní trase. Tu už schválila zastupitelstva dotčených obcí s tím, že se musí vypořádat některé připomínky Litvínova a Horního Jiřetína.

"Původní trasa ropovodu kopírující etylénovod by měla být nahrazena alternativní zelenou trasou ve formě územní rezervy, a to včetně šíře ochranného pásma v jednotlivých úsecích trasy od Litvínova až hranicím s Německem. Proces hledání alternativní trasy považuji za úspěšný," uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO).

O projektu nového ropovodu se mluví v souvislosti se zajištěním dostupnosti ropy pro Česko v případě výpadku dodávek ropovodem Družba přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko. Nový ropovod by umožnil dodávky ropy ze severní větve Družby, případně z přístavů Gdaňsk a Rostock.

Problémy s ropou řeší ČR v současné době. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do ČR, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie v Litvínově teče ropa ze státních rezerv od 1. května.

Studie proveditelnost trasy ropovodu Družba od Litvínova k hranici by mohla být hotova do jara příštího roku a trasa koridoru by měla být známa do roku 2020, kdy by měli krajští zastupitelé schvalovat aktualizaci zásad územního rozvoje.