Ropovod Družba je poškozen, pociťuje to rafinerie v Německu

Varšava/Moskva/Berlín - Severní větev ropovodu Družba, která přepravuje ropu z Ruska do Německa, je na polském území poškozena. Ropa proudí potrubím dál, rafinerie ve Schwedtu na východě Německa ale zaznamenala sníženou kapacitu dodávek, informovala agentura Reuters. Polský provozovatel ropovodů PERN v úterý večer zjistil únik ropy v potrubí zhruba 70 kilometrů od města Plock ve středním Polsku. Příčiny se vyšetřují, nic ale nenasvědčuje tomu, že šlo o sabotáž. Jižní větev ropovodu, která přivádí ropu i do České republiky, je v pořádku.

"V tomto případě můžeme hovořit o náhodném poškození," řekl Mateusz Berger, který v kanceláři polského premiéra odpovídá za kritickou infrastrukturu. Polská energetická společnost PKN Orlen uvedla, že dodávky ropy do její rafinerie v Plocku nebyly přerušeny.

Společnost PERN oznámila, že polské rafinerie z Ruska dostávají ropu v souladu s objednaným množstvím a že navzdory technickým potížím na zařízení pokračují i dodávky ropy zákazníkům v Německu. Ministerstvo hospodářství v Berlíně potvrdilo, že rafinerie Schwedt a Leuna ropu Družbou stále dostávají. Provozovatel rafinerie ve Schwedtu ale později oznámil, že zařízení dostává ropu ve sníženém objemu, a proto zvažuje, zda neomezí výrobu ropných produktů.

"Soustředíme se na odčerpání kapaliny, lokalizaci úniku a jeho zastavení," uvedl mluvčí hasičů Karol Kierzkowski v rozhovoru se státní televizí TVP Info. "Až se tlak sníží, únik se zastaví, což nám umožní dostat se k místu úniku," dodal. Na určení příčiny je podle něj zatím brzy. Místním obyvatelům nehrozí žádné nebezpečí, upozornil.

Monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku je státní společnost Transněfť. Ta uvedla, že zatím čeká, až jí Polsko oznámí ukončení servisních prací na ropovodu. Agentura Interfax informovala, že Transněfť i nadále posílá ropu směrem do Polska.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Druhá linie ropovodu a další prvky infrastruktury společnosti PERN fungují normálně, uvedl polský podnik.

V první polovině srpna byly dodávky ropovodem Družba z Ruska do střední Evropy přerušeny kvůli potížím s platbami za přepravu ropy přes Ukrajinu.

Na začátku června Evropská unie schválila v rámci šestého souboru sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy právě ropovodem Družba do České republiky, na Slovensko a do Maďarska.