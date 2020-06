Ropákem roku 2019 je ministryně Dostálová

Brno - Antiekologickou cenu Ropák dostala za rok 2019 ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), a to za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona. Zelenou perlu za antiekologický výrok má předseda vláda Andrej Babiš (ANO), a to za výrok o motýlech a řepce. Na tiskové konferenci v Brně to uvedl Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá.

Dostálová cenu dostala za zrychlenou přípravu nového stavebního zákona na základě memoranda o spolupráci mezi ministerstvem pro místní rozvoj a Hospodářskou komorou. Podle Patrika se tímto tato vlivná zájmová skupina podílela nejen na vypracování věcného záměru zákona, ale i na jeho paragrafovém znění. Podle Patrika se tím neprůhledně privatizoval legislativní proces, návrh zákona mimo jiné snižuje efektivní účast veřejnosti.

Na druhém místě skončil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) mimo jiné za podporu výstavby sporného jezu u Děčína, na třetím ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), a to za prosazování výstavby pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany.

Cenu Zelená perla 2019 za antiekologický výrok získal premiér Andrej Babiš, který pronesl na přednášce pro česko-německé podnikatele v Praze: "Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě." Babiš Zelenou perlu získal už v roce 2013.

O vítězích letos rozhodlo 86 členů nezávislé komise ze 103. Členové komise jsou například sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.

Loni cenu Ropák roku dostal za rok 2018 předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický, mimo jiné za prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče. Zelenou perlu za antiekologický výrok za rok 2018 získal poslanec Jaroslav Foldyna (dříve ČSSD, nyní za SPD), a to za slova o slovenském vodním díle Gabčíkovo. V projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně uvedl: "Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné."