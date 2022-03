Ropa zlevňuje, polevily obavy z dopadů zákazu dovozu ruské ropy do USA

Londýn/New York - Ceny ropy dnes výrazně klesají, zákaz dovozu suroviny z Ruska do Spojených států by totiž podle některých investorů nemusel prohloubit globální převis poptávky nad nabídkou. K poklesu cen přispělo i prohlášení šéfa Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatiha Birola, podle kterého by členské země této organizace mohly přikročit k dalšímu uvolnění ropy ze svých zásob.

Cena severomořské ropy Brent kolem 17:30 SEČ vykazovala pokles téměř o 4,5 procenta zhruba na 122,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela 4,1 procenta zhruba na 118,60 dolaru za barel.

V úterý cena Brentu vzrostla téměř o čtyři procenta. Americký prezident Joe Biden totiž oznámil, že Spojené státy kvůli ruské invazi na Ukrajinu zakazují dovoz ropy z Ruska. "Teoreticky by USA mohly výpadek dodávek z Ruska kompenzovat vlastní produkcí," upozornil dnes analytik Carsten Fritsch ze společnosti Commerzbank.

Členské státy IEA se minulý týden dohodly, že ze svých strategických rezerv uvolní 60 milionů barelů ropy, aby tak zmírnily tlak na růst cen, který vyvolal ruský útok na Ukrajinu. Batih dnes tento krok označil za prvotní reakci. "Jsou to pouze čtyři procenta našich zásob. Pokud bude potřeba, pokud se tak vlády rozhodnou, můžeme na trh dodat více ropy," citovala jej agentura Reuters. Uvedl také, že IEA připraví plán na rychlé snížení spotřeby ropy.

Dnešnímu zlevňování ropy nezabránila ani zpráva o poklesu komerčních zásob suroviny v USA. Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) oznámil, že tyto zásoby se minulý týden snížily o 1,9 milionu na 411,6 milionu barelů. Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali mírnější pokles, a to o 657.000 barelů.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 122,27 127,98 New York - NYMEX WTI duben 118,61 123,70