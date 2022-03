Ropa zdražuje, USA a Británie přistoupily k zákazu dovozu ruské ropy

Londýn/New York - Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují. Spojené státy a Británie přistoupily kvůli ruské invazi na Ukrajinu k zákazu dovozu ruské ropy. Očekává se, že toto rozhodnutí umocní narušení globálního trhu s energiemi.

Severomořská ropa Brent kolem 18:20 SEČ vykazovala růst o 6,8 procenta na 131,54 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si pak připisovala 6,7 procenta a prodávala se zhruba za 127,42 USD za barel.

Americký prezident Joe Biden dnes oznámil, že Spojené státy zakazují dovoz ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska. USA podle Bidena chápou, že mnoho amerických spojenců nebude schopných udělat to samé vzhledem k tomu, že jsou závislejší na dodávkách energetických surovin z Ruska.

Británie do konce letošního roku postupně ukončí dovoz ruské ropy a ropných produktů, oznámil dnes britský ministr obchodu a energetiky Kwasi Kwarteng. Firmy mají do konce roku čas přejít na jiné zdroje, s přechodem jim podle ministra vláda pomůže.

Zákaz dovozu ruské ropy do Německa by v této zemi měl za následek chaos, řekla dnes podle agentury Reuters německé ministryně Annalena Baerbocková. Taková situace by pro Kreml znamenala výhru, podotkla k tomu, proč vláda kancléře Olafa Scholze import ruské ropy nezakázala.

Podle amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) tvořila ruská ropa přibližně tři procenta všech dodávek ropy, která v loňském roce dorazila do USA. Celkově dovoz ruské ropy a ropných produktů představoval kolem osmi procent celkového dovozu do USA.

Rusko je největším světovým vývozcem ropy a ropných produktů, jeho vývoz se pohybuje kolem sedmi milionů barelů denně. To představuje kolem sedmi procent celosvětové nabídky.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 131,54 123,21 New York - NYMEX WTI duben 127,42 119,40