Ropa zdražuje kvůli sankcím na Rusko a uvolňování covidových restrikcí v Číně

Londýn/New York - Ceny ropy se dnes zvyšují, za jejich růstem stojí dohoda Evropské unie o embargu na ruskou ropu a uvolňování koronavirových restrikcí v Číně. Cena severomořské ropy Brent kolem 17:30 SELČ vykazovala nárůst o zhruba 1,6 procenta na 117,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala také zhruba 1,6 procenta a podávala se za 116,48 dolaru za barel.

Summit Evropské unie našel tento týden shodu na embargu, které se bezprostředně dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy do EU. Do konce letošního roku by pak mělo pokrýt 90 procent tohoto dovozu.

Ruská vláda dnes varovala, že sankce Evropské unie na dovoz ropy z Ruska zasáhnou globální trh s energiemi. Dodala nicméně, že Rusko může svůj vývoz ropy přesměrovat, aby tak omezilo vlastní ztráty. "Nadále předpokládáme, že Rusko bude časem schopno přesměrovat většinu svého exportu," uvedla banka JPMorgan.

V největším čínském městě Šanghaji dnes skončila dvouměsíční koronavirová uzávěra, což by mělo podpořit poptávku po pohonných hmotách v Číně. Ta je druhým největším spotřebitelem ropy na světě za Spojenými státy.

Růst cen ropy nicméně brzdí zprávy o tom, že někteří členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zvažují možnost pozastavit účast Ruska na dohodě o produkci ropy, protože západní sankce začínají omezovat schopnost země zvyšovat těžbu. Pokud by Rusko nebylo součástí dohody, mohlo by to otevřít cestu Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům a dalším zemím z OPEC k výraznému zvýšení těžby.

Zdroje agentury Reuters nicméně uvedly, že na dnešním zasedání technického výboru kartelu OPEC a jeho spojenců, tedy takzvané skupiny OPEC+, se o vyloučení Ruska nediskutovalo. Ve čtvrtek budou o těžební politice jednat ministři členských zemí OPEC+. Předpokládá se, že potvrdí dřívější dohodu o postupném zvyšování produkce, píše Reuters.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent srpen 117,50 115,60 New York - NYMEX WTI červenec 116,48 114,67