Ropa z Kazachstánu může podle Fialy posílit energetickou bezpečnost Česka

Astana - Ropa z Kazachstánu by mohla přispět k zajištění energetické bezpečnosti České republiky, která se chce postupně zbavit závislosti na dovozu této suroviny z Ruska. Po dnešním jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a premiérem Alichanem Smajlovem to v Astaně řekl předseda české vlády Petr Fiala. Česko by podle něj v budoucnu mohlo z Kazachstánu dovážet i uran.

"Klíčovým tématem mých dnešních rozhovorů bylo posílení spolupráce v energetice, Kazachstán patří mezi naše největší dodavatele ropy a to je v současné energetické situaci důležité," uvedl na tiskové konferenci s českými novináři v Astaně premiér Fiala.

"Ropa z Kazachstánu má pro nás do budoucna velký potenciál, protože jsme zatím zhruba z 50 procent závislí na ruské ropě a potřebujeme tuto závislost co nejrychleji zmírnit," podotkl český premiér.

"Důležité je také to, že Kazachstán má velké zásoby uranu, který bychom mohli využít pro naše jaderné elektrárny," doplnil.