Ropa výrazně oslabuje, Brent odepisuje přes pět procent zhruba na 107 dolarů

Londýn/New York - Ropa dnes výrazně oslabuje, severomořský Brent odepisuje přes pět procent. K propadu přispěly zejména obavy z globální recese, která by omezila poptávku. To v náladě trhu převážilo nad znepokojením ohledně narušení dodávek, umocněné stávkou zaměstnanců plošin na těžbu ropy a zemního plynu z moře v Norsku.

Krátce před 17:00 SELČ vykazovala cena Brentu pokles přibližně o 5,8 procenta a pohybovala se těsně pod 107 dolary za barel. Americká lehká ropa WTI pak odepisovala 4,9 procenta přibližně na 103,10 dolaru za barel.

Nárůst cen plynu a pohonných hmot zvyšuje obavy z recese a znepokojuje investory, uvedla agentura Reuters. Výhled naznačuje, že by eurozóna v tomto čtvrtletí mohla sklouznout do recese.

Nepříznivá statistika je i v dalších zemích - například v Jižní Koreji v červnu dosáhla inflace maxima za téměř 24 let, což přispělo k obavám ze zpomalení hospodářského růstu a snížení poptávky po ropě.

Propad cen ropy nezastavily ani obavy z omezení dodávek, které umocnil začátek stávky v Norsku. Tamní zaměstnanci plošin na těžbu ropy a zemního plynu z moře požadují zvýšení mezd kvůli vysoké inflaci, uvedl odborový svaz. Jejich protest by do soboty mohl snížit těžbu ropy v zemi o 15 procent a těžbu plynu o čtvrtinu. Vývoz plynu by se pak mohl snížit až o 56 procent.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent září 106,96 113,50 New York - NYMEX WTI srpen 103,10 108,43