Ropa prudce zdražuje, USA zpřísnily sankce na její vývoz z Ruska

Londýn/New York - Ceny ropy se v závěru týdne zvýšily o více než tři dolary a severomořská ropa Brent může zaznamenat nejvyšší týdenní nárůst od dubna. Ropa reaguje na zpřísnění sankcí na její vývoz z Ruska, které ve čtvrtek uvalily Spojené státy, a zároveň přetrvávají obavy o dodávky na už tak napjatém trhu.

Kolem 18:00 SELČ cena severomořské ropy Brent přidávala 4,2 procenta na 89,65 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 4,4 procenta na 86,56 dolaru za barel.

USA ve čtvrtek uvalily první sankce na majitele tankerů převážejících ruskou ropu za cenu vyšší než 60 dolarů (1412 Kč) za barel. Chtějí tak uzavřít mezery v mechanismu určeném k potrestání Moskvy za její invazi na Ukrajinu. Rusko je druhým největším producentem ropy na světě a jejím významným vývozcem a přísnější kontrola jeho dodávek ze strany USA by mohla omezit dodávky na světový trh, napsala agentura Reuters.

Navzdory výkyvům v průběhu týdne by Brent mohl za celý týden přidat 5,4 procenta, což je jeho nejvyšší nárůst za půl roku. Ropa WTI by mohla za celý týden vzrůst přibližně o 3,8 procenta.

Ropu žene nahoru možné narušení vývozu z Blízkého východu. To by mohlo nastat, pokud by se víkendový útok militantní islamistické skupiny Hamás na Izrael rozlil do širšího konfliktu.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent prosinec 89,65 86,00 New York - NYMEX WTI listopad 86,56 82,91