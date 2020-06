Ropa je po dohodě o snížení těžby nejdražší za tři měsíce

Londýn/Singapur - Ceny ropy zahájily nový týden růstem. Podpořilo je zejména víkendové oznámení skupiny OPEC+ o prodloužení dohody o snížení těžby, ale také zpráva o rekordním květnovém dovozu ropy do Číny. Ropa je tak nejdražší za tři měsíce.

Kolem 09:00 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 1,2 procenta na 42,82 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 0,9 procenta na 39,92 dolaru za barel. Oba typy se ráno dostaly nejvýše od 6. března, kdy začaly prudce klesat.

Od dubna se cena Brentu už téměř zdvojnásobila. V dubnu se členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), Rusko a další spojenci, tedy skupina označovaná jako OPEC+, dohodli na snížení těžby o 9,7 milionu barelů denně. Chtějí tak podpořit ceny, které kvůli koronavirové krizi prudce klesly.

Dohoda byla původně sjednána na květen a červen, o víkendu se však OPEC+ dohodl na jejím prodloužení do konce července. Ekonom singapurské banky OCBC Howie Lee nicméně uvedl, že dohoda zaostala za očekáváním. Trhy doufaly, že OPEC+ ji prodlouží o tři měsíce.

Nízké ceny ropy přilákaly zájemce z Číny. Ta v květnu dovážela rekordních 11,3 milionu barelů ropy denně.

Obchodníci se nyní zaměří na to, jak členové OPEC budou plnit své těžební limity, hlavně Irák a Nigérie. Obě země zatím těží více, než kolik mají stanoveno. Mohla by se zvýšit i těžba v Libyi, protože země po měsících znovu otevřela dvě velká ropná pole.

I když se ceny ropy zvyšují, jsou stále nižší, než kolik činí náklady většiny amerických těžařů z břidlic. To nutí firmy v USA přerušit těžbu, propouštět a snižovat náklady. Počet vrtů v USA v provozu tak v týdnu do 5. června pátým týdnem za sebou klesl na minimum. Do Mexického zálivu také dorazila tropická bouře Cristobal, která podle agentury Reuters přerušila téměř 30 procent těžby na moři v oblasti.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent srpen 42,82 42,30 New York - NYMEX WTI červenec 39,92 39,55