Ropa dál zdražuje, cena Brentu se dostala nad 96 dolarů za barel

Londýn/New York - Ceny ropy dnes pokračují v růstu kvůli údajům signalizujícím silnou poptávku po palivech ve Spojených státech a předpokládanému poklesu dodávek suroviny z Ruska. Cena severomořské ropy Brent kolem 17:30 SELČ vykazovala nárůst zhruba o 2,5 procenta a překročila 96 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala růst ve stejném rozsahu a dostala se nad 90 dolarů za barel.

Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zásoby ropy v USA minulý týden klesly o 7,1 milionu na 425 milionů barelů. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali mnohem mírnější pokles, a to o 275.000 barelů. Nečekaně výrazný pokles vykázaly také zásoby benzinu.

Údaje o poklesu zásob spolu s vyhlídkami na nižší dodávky ruské ropy převážily nad obavami z dopadů nepříznivého vývoje světové ekonomiky na poptávku po palivech.

Analytici varují, že dodávky ropy na trh by mohlo výrazně omezit embargo Evropské unie na ruskou ropu a ropné produkty. "Embargo EU přinutí Rusko zastavit do konce roku produkci v rozsahu kolem 1,6 milionu barelů denně," uvedla poradenská společnost BCA. Předpověděla, že cena ropy Brent se kvůli embargu do konce roku vyšplhá ke 119 dolarům za barel.

Evropská unie se dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba. Opatření jsou součástí sankcí, které západní země zavádějí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent říjen 96,03 93,65 New York - NYMEX WTI září 90,28 88,11