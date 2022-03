Ropa dál zdražuje, Brent dopoledne přidával přes tři procenta nad 111 USD

Londýn York - Ceny ropy zahájily týden opět růstem, k němuž jim pomáhá i zpráva, že Evropská unie po vzoru Spojených států zvažuje embargo na dovoz ruské ropy. Kreml v této souvislosti dnes upozornil, že dopady embarga by tvrdě pocítili zejména lidé v Evropě, zatímco Američanů by se prakticky nedotkly. Nervozitu mezi obchodníky už o víkendu vyvolal útok na saúdská ropná zařízení.

Severomořská ropa Brent si krátce před 11:00 SEČ připisovala asi 3,7 procenta a pohybovala se kolem 111,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala růst o 4,1 procenta na 108,90 dolaru za barel.

Tento týden má EU jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem na sérii summitů, jejichž cílem je zpřísnit reakci Západu ohledně ruské invaze na Ukrajinu. Vlády EU přitom zvažují, zda také uvalit na Rusko ropné embargo.

Ve prospěch takového opatření se vyslovují ale jen některé unijní státy. Například litevský prezident Gitanas Nauséda dnes uvedl, že jeho země se může obejít bez ruské ropy i plynu. Problematicky se na případné embargo naopak dívá Německo nebo Nizozemsko.

Kreml dnes upozornil, že zatímco na Američany zákaz dovozu ruské ropy nemá prakticky žádné dopady, obyvatelé EU by takový krok pocítili značně. "Takové embargo by mělo velmi vážný dopad na světový trh s ropou, škodlivý by byl vliv na energetický trh v Evropě. Američané ale nic neztratí, to je evidentní. Ti se budou cítit mnohem lépe než Evropané," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 111,96 107,93 New York - NYMEX WTI duben 108,95 104,70