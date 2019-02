New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA ukončili vítězné tažení Bostonu a na jeho palubovce vyhráli 129:128. Utkání rozhodl v poslední vteřině Rajon Rondo, který dal vítězný koš poprvé ve své čtrnáctileté kariéře. Pro Lakers to byla teprve třetí výhra z posledních devíti zápasů a udržela je na dosah dvou vítězství od pozic pro play off. Boston prohrál podruhé z posledních 12 duelů.

Na Lakers se zřejmě pozitivně projevil fakt, že se neuskutečnil velký přestup, v rámci kterého mělo několik hráčů odejít do New Orleans za Anthonyho Davise. Proti Bostonu zabojovali a dvakrát otočili zápas, v němž prohrávali už o 16 bodů.

Největší hvězda soutěže LeBron James k tomu přispěl triple doublem za 28 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí. Dal i tři důležité trojky v posledních šesti minutách, ale v dramatické koncovce se o výhru zasloužili jiní, když James byl dobře bráněn.

Nejprve Kyle Kuzma trojkou 19 vteřin před koncem poslal Lakers do těsného vedení, ale Kyrie Irving vzápětí opět strhl skóre na stranu Bostonu. Hosté okamžitě zaútočili, Brandon Ingram byl při nájezdu zblokován, Tyson Chandler však zabojoval na doskoku, díky tomu se dostal k míči Rondo a střelou z šesti metrů rozhodl.

"Tyhle střely neustále trénuju. Ale nepředstavoval jsem si, že první vítězná střela bude proti Bostonu, kde jsem strávil většinu kariéry," řekl Rondo, který zaznamenal 17 bodů, sedm doskoků a 10 asistencí. Kuzma dal 25 bodů, celkem sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Už osmý triple double za sebou zaznamenal Russell Westbrook, který 15 body, 13 doskoky a 15 asistencemi pomohl Oklahomě k výhře 117:95 nad Memphisem. Pokud dosáhne na triple double i v dalším utkání s Houstonem, vyrovná rekord NBA Wilta Chamberlaina z roku 1968, který měl jako jediný devět triple doublů po sobě.

Toronto jako druhý tým v sezoně po Milwaukee získalo 40. vítězství, když přehrálo Atlantu 119:101. Pascal Siakam k tomu přispěl svým osobním rekordem 33 bodů, své maximum předvedl i Fred VanVleet, který dal 30 bodů. Raptors přitom šli do utkání v úzké rotaci, protože Jonase Valančiunase, Delona Wrighta a C.J. Milese poslali do Memphisu výměnou za Marca Gasola. Navíc hvězda týmu Kawhi Leonard odpočíval.

Výsledky NBA:

Atlanta - Toronto 101:119, Boston - LA Lakers 128:129, Indiana - LA Clippers 116:92, Oklahoma City - Memphis 117:95, Orlando - Minnesota 122:112, Portland - San Antonio 127:118.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 56 40 16 71,4 2. Boston 55 35 20 63,6 3. Philadelphia 54 34 20 63,0 4. Brooklyn 56 29 27 51,8 5. New York 53 10 43 18,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 53 40 13 75,5 2. Indiana 55 36 19 65,5 3. Detroit 53 24 29 45,3 4. Chicago 54 12 42 22,2 5. Cleveland 54 11 43 20,4

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 54 26 28 48,1 2. Miami 52 25 27 48,1 3. Orlando 55 23 32 41,8 4. Washington 54 22 32 40,7 5. Atlanta 54 18 36 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 54 32 22 59,3 2. San Antonio 57 32 25 56,1 3. Dallas 53 25 28 47,2 4. New Orleans 55 24 31 43,6 5. Memphis 56 22 34 39,3

Severozápadní divize:

1. Denver 54 37 17 68,5 2. Oklahoma City 54 35 19 64,8 3. Portland 54 33 21 61,1 4. Utah 55 31 24 56,4 5. Minnesota 54 25 29 46,3

Pacifická divize:

1. Golden State 53 38 15 71,7 2. LA Clippers 56 30 26 53,6 3. Sacramento 54 28 26 51,9 4. LA Lakers 55 28 27 50,9 5. Phoenix 56 11 45 19,6