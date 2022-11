Ronaldův odchod z Manchesteru byl podle bývalých spoluhráčů nevyhnutelný

Manchester - Úterní ukončení angažmá Cristiana Ronalda v Manchesteru United bylo podle bývalých spoluhráčů portugalského kanonýra nevyhnutelné a bylo jen otázkou času, kdy k němu dojde. Hvězdný fotbalista představoval pro klub podle někdejšího obránce United a anglické reprezentace Ria Ferdinanda časovanou bombu.

Rozhovorem pro TalkTV před startem mistrovství světa Ronaldo situaci ještě vyhrotil a dostal klub do neudržitelné pozice. Obě strany sice mohly podle Ferdinanda zvládnout vzájemný rozchod, o nějž Ronaldo marně usiloval už v létě, lépe, ve výsledku je ale toto rozhodnutí pro všechny nejlepší.

"Už když v srpnu naznačil, že zveřejní některé detaily ze zákulisí, bylo to jako tikající časovaná bomba. Myslím, že se cítil zahnaný do kouta a udělal to, co udělal (rozhovor), aby dosáhl přesně tohoto výsledku," uvedl Ferdinand pro BBC.

Sedmatřicetiletý Ronaldo v interview zkritizoval trenéra Erika ten Haga, s nímž měl v sezoně opakovaně konflikty a uvedl, že k němu nechová žádný respekt. Zástupci United na to zareagovali prohlášením, že podniknou odpovídající kroky a v úterý oznámili, že s Portugalcem po vzájemné dohodě ukončili s okamžitou platností spolupráci.

"Bylo to zvládnuté perfektně? Myslím, že ne, z obou stran. Ale pokud se podíváme na výsledek, dostali se tam, on i klub, kde z manažerského hlediska chtěli být," konstatoval Ferdinand.

O budoucnosti portugalského kanonýra si Ferdinand netroufá spekulovat. Očekává, že vše se začne řešit až po skončení šampionátu. "Další kapitola pro Cristiana? To záleží na tom, jakou má motivaci. Hrát Ligu mistrů? Peníze? Hrát dál někde, kde je dobré klima?" nadhodil několik možných scénářů, podle nichž může Ronaldo hledat nové angažmá.

Za nevyhnutelný označil Ronaldův odchod i jeho další bývalý spoluhráč z United Wayne Rooney, jehož Portugalec v rozhovoru rovněž kritizoval. "Jakmile poskytl ten rozhovor a napadl v něm klub, nebyla už jiná možnost. Je to škoda, protože pro United odvedl obrovskou práci," řekl Rooney, jenž s Ronaldem hrál při jeho prvním angažmá na Old Trafford v úspěšných letech 2004 až 2009.