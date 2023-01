Ronaldo začne v Saúdské Arábii exhibičním zápasem proti Messimu

Rijád - Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo by se měl poprvé po přestupu do Saúdské Arábie představit v exhibičním zápase proti Paris St. Germain, za který nastupuje jeho dlouholetý argentinský rival Lionel Messi. Utkání, v němž se francouzskému šampionovi postaví výběr hráčů an-Nasru a al-Hilálu, se bude hrát ve čtvrtek 19. ledna v Rijádu. O Ronaldově plánovaném startu řekl listu L'Équipe trenér jeho nového týmu Rudi Garcia.

"Jako trenérovi an-Nasru mi ten zápas radost nedělá. Pro rozvoj to bude bezva, stejně jako potkat se s PSG a jeho hráči, ale tři dny nato nás čeká ligový zápas," uvedl Garcia. "Termínově to nevyšlo nejlépe, ale nic se neděje. Jsme první v tabulce, jsme v pohodě. Chceme ligu vyhrát, i když to nebude jednoduché," řekl francouzský kouč.

První soutěžní duel by měl Ronaldo odehrát 22. ledna proti Ittifáku. Úvodní dva zápasy v Saúdské Arábii musel pětinásobný držitel Zlatého míče vynechat kvůli disciplinárnímu trestu, který dostal na podzim za jarní incident s fanouškem ještě v dresu Manchesteru United.