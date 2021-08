Ronaldo už za Juventus hrát nechce, jedná o návratu do Manchesteru United

Turín/Manchester - Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo oznámil v Juventusu, že v týmu pokračovat nebude. Původně se zdálo, že zamíří do Manchesteru City, který se ale podle BBC rozhodl, že šestatřicetiletého útočníka neangažuje. Hráčův agent údajně jedná s Manchesterem United, jehož dres Ronaldo oblékal v letech 2003 až 2009.

V Juventusu si Ronaldo vyklidil skříňku a trenérovi Massimilianu Allegrimu řekl, že už za tým hrát nebude.

"Včera mi Cristiano pověděl, že už neplánuje hrát za Juventus. Včera netrénoval a nebude v nominaci na zítřejší zápas," řekl kouč Allegri na tiskové konferenci před sobotním ligovým duelem proti Empoli. "Nejsem z toho nijak zvlášť zklamaný. Je to jeho rozhodnutí. Byl tu tři roky a něco tu odvedl. Život jde dál," prohlásil kouč, který se před sezonou vrátil do Juventusu po dvou letech. Za Juventus hrál Ronaldo od roku 2018 a má smlouvu ještě na tuto sezonu.

"CR7 ještě není hráčem Manchesteru City, ale už chybí pouze jeden krok," napsal italský list Gazzetta dello Sport. To se ale nakonec zřejmě nestane, i když anglický mistr hledá posilu do útoku po odchodu klubové legendy Sergia Agüera do Barcelony a neúspěšné snaze získat anglického reprezentačního kapitána Harryho Kanea, jenž zůstal v Tottenhamu.

Agent pětinásobného vítěze Zlatého míče Jorge Mendes nyní podle britských médií jedná s United, za které Ronaldo nastupoval předtím, než odešel do Realu Madrid.

"Nečekal jsem, že Cristiano z Juventusu odejde. Bylo kolem toho v poslední době hodně spekulací. Vím, že s ním Bruno (Fernandes, hráč Manchesteru United) mluvil. Ví, co k němu cítíme, a kdyby opouštěl Juventus, ví, že jsme tady," řekl na Ronaldovu adresu trenér United Ole Gunnar Solskjaer na dnešní tiskové konferenci před nedělním zápasem s Wolverhamptonem.