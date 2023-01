Ronaldo se v Saúdské Arábii uvedl dvěma góly, při výhře PSG se trefil i Messi

Rijád - Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo ve svém debutu v Saúdské Arábii dvakrát skóroval v exhibici proti Paris St. Germain. Výběr složený z hráčů an-Nasru a al-Hilálu nakonec podlehl francouzskému velkoklubu 4:5. Za PSG se prosadili mimo jiné Lionel Messi s Kylianem Mbappém.

Zápas v Rijádu byl nejen Ronaldovou premiérou po přestupu do an-Nasru, ale také možná posledním duelem portugalské hvězdy proti věčnému rivalovi Messimu. Čerstvý argentinský mistr světa ve třetí minutě otevřel skóre, Ronaldo ale v 34. minutě z penalty vyrovnal. Záhy poslal favorita do vedení Marquinhos, sedmatřicetiletý kanonýr ale znovu našel odpověď, když dorazil svou hlavičku do tyče.

To už hráli Pařížané bez vyloučeného obránce Bernata. Těsně před druhým Ronaldovým gólem navíc neproměnil penaltu Brazilec Neymar.

Skóre se přelévalo i po změně stran, po hodině hry ale Mbappé dal z pokutového kopu na 4:3 a následně oba trenéři stáhli ze hry největší hvězdy včetně Ronalda s Messim. PSG už si vedení před 68 tisíci diváků pohlídalo.

Francouzského šampiona nyní čeká návrat domů a v pondělí pohárový duel proti Pays de Cassel. An-Nasr se utká v neděli v lize s Ittifákem a očekává se, že Ronaldo si odbude soutěžní premiéru. Pětinásobný držitel Zlatého míče podepsal s an-Nasrem dvouletou smlouvu s astronomickým ročním příjmem 200 milionů eur (asi 4,8 miliardy korun) už na konci prosince, kvůli disciplinárnímu trestu z předchozího působiště Manchesteru United ale zatím nemohl nastoupit.