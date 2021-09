Ronaldo při obnovené premiéře za Manchester pomohl dvěma góly k výhře

Londýn - Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo při obnovené premiéře za Manchester United přispěl ve 4. kole anglické fotbalové ligy dvěma góly k výhře 4:1 nad Newcastlem. West Ham remizoval v Southamptonu bez branek. Za hosty odehráli celý zápas Vladimír Coufal a Tomáš Souček, další český reprezentant Alex Král zůstal mezi náhradníky a premiéry v dresu "Kladivářů" se nedočkal.

Obhájce titulu Manchester City vyhrál v Leicesteru 1:0. Chelsea si doma poradila s Aston Villou 3:0, dvakrát se mezi střelce zapsal Romelu Lukaku. Tottenham v londýnském derby podlehl na hřišti Crystal Palace 0:3 a poprvé v sezoně ztratil body. Z první výhry v ligovém ročníku se po úvodních třech porážkách radoval Arsenal, jenž zdolal nováčka Norwich 1:0.

Ronaldo se poprvé prosadil ve druhé nastavené minutě úvodního dějství, když zblízka do prázdné branky dorazil Greenwoodův pokus. Po přestávce vyrovnal Manquillo, ale v 62. minutě Ronaldo ve vápně vyzrál na gólmana Woodmana střelou mezi nohy. Následně se výstavní ranou do horního růžku prosadil Fernandes, v nastavení stanovil konečný výsledek střídající Lingard.

"Můj návrat na Old Trafford byl jen krátkou připomínkou toho, proč se tomuto stadionu přezdívá 'Divadlo snů'. Vždycky to pro mě bylo magické místo, kde můžete dosáhnout všeho, co si usmyslíte. Se spoluhráči a úžasnou podporou, které se nám z ochozů dostává, půjdeme vpřed sebevědomě a s optimismem, že na konci budeme společně slavit," napsal Ronaldo na instagramu.

"Jsem pyšný na to, že jsem se do Manchesteru vrátil a znovu hraju Premier League. Především mám ale radost, že jsem pomohl týmu. Pojďme, Ďáblové!" dodal šestatřicetiletý Portugalec.

West Ham remizoval v Premier League podruhé za sebou a udržel neporazitelnost. V nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen jeho útočník Antonio.

Úřadující šampion Manchester City zvítězil ve třetím kole po sobě, o což se na hřišti Leicesteru v 62. minutě postaral Silva. "Lišky" vyšly naprázdno ve druhém z posledních tří kol.

Lukaku se poprvé proti Aston Ville prosadil po čtvrthodině hry. Krátce po změně stran zvýšil Kovačič, jenž se asistencí podílel i na první trefě domácích. Závěrečné slovo měl v nastavení opět Lukaku. "Blues" bodovali i ve čtvrtém kole.

Tottenham dohrával městské derby od 58. minuty bez vyloučeného Tangangy. Crystal Palace poprvé využil přesilovku v 75. minutě, kdy Zaha bezpečně proměnil pokutový kop. V 84. minutě přidal druhou trefu po pouhých 29 vteřinách pobytu na trávníku Édouard, který na konci srpna přišel ze Celticu Glasgow. Soutěžní debut za Crystal Palace vylepšil třiadvacetiletý útočník v nastavení svým druhým gólem v utkání.

Arsenal měl z úvodních tří kol skóre 0:9. O první trefu "Kanonýrů" v ligové sezoně, která se proti Norwichi ukázala jako vítězná, se v 66. minutě postaral Aubameyang. Wolverhampton vyhrál na hřišti nováčka Watfordu 2:0. Doma neuspěl ani další nováček Brentford, jenž kvůli gólu v závěru podlehl Brightonu 0:1.

Výsledky 4. kola anglické fotbalové ligy

Crystal Palace - Tottenham 3:0 (84. a 90.+3 Édouard, 76. Zaha z pen.), Brentford - Brighton 0:1 (90. Trossard), Arsenal - Norwich 1:0 (66. Aubameyang), Leicester - Manchester City 0:1 (62. Silva), Manchester United - Newcastle 4:1 (45.+2 a 62. Ronaldo, 80. Fernandes, 90.+2 Lingard - 56. Manquillo), Southampton - West Ham United 0:0, Watford - Wolverhampton 0:2 (74. vlastní Sierralta, 83. Hwang Hi-čchan), Chelsea - Aston Villa 3:0 (15. a 90.+3 Lukaku, 49. Kovačič).

Tabulka:

1. Manchester United 4 3 1 0 11:3 10 2. Chelsea 4 3 1 0 9:1 10 3. Manchester City 4 3 0 1 11:1 9 4. Brighton 4 3 0 1 5:3 9 5. Tottenham 4 3 0 1 3:3 9 6. West Ham United 4 2 2 0 10:5 8 7. Liverpool 3 2 1 0 6:1 7 8. Everton 3 2 1 0 7:3 7 9. Leicester 4 2 0 2 4:6 6 10. Brentford 4 1 2 1 3:2 5 11. Crystal Palace 4 1 2 1 5:5 5 12. Aston Villa 4 1 1 2 5:7 4 13. Wolverhampton 4 1 0 3 2:3 3 14. Southampton 4 0 3 1 4:6 3 15. Watford 4 1 0 3 3:7 3 16. Arsenal 4 1 0 3 1:9 3 17. Leeds 3 0 2 1 4:8 2 18. Burnley 3 0 1 2 2:5 1 19. Newcastle 4 0 1 3 5:12 1 20. Norwich 4 0 0 4 1:11 0