Ronaldo popřel slovní výpad vůči lavičce, při střídání se hádal se soupeřem

Dauhá - Kapitán portugalské fotbalové reprezentace Cristiano Ronaldo popřel, že by při střídání během utkání mistrovství světa s Jižní Koreou (1:2) nadával směrem k vlastní lavičce. Hvězdného útočníka rozlítil jeden ze soupeřů, který jeho odchod ze hřiště slovně doprovodil. To potvrdil i trenér Fernando Santos, jenž byl navzdory prvnímu místu ve skupině H nespokojený s výkonem týmu v závěrečném kole.

Portugalci měli před duelem s Koreou jistý postup, Santos proto dal od začátku šanci několika obvyklým náhradníkům. V zahajovací jedenáctce ale nechyběl Ronaldo, který šel ze hřiště v 65. minutě za stavu 1:1. Při předávání kapitánské pásky spoluhráči Pepemu byl viditelně rozčilený.

"Před mým střídáním mi jeden ze soupeřů řekl, ať odejdu ze hřiště co nejrychleji. Tak jsem mu odpověděl, aby sklapl, protože mi nemá tohle co nařizovat. Rozhodně to nebylo nic proti trenérovi," citovala Ronalda agentura Reuters.

Pětinásobný držitel Zlatého míče je znám tím, že rád hraje pokud možno maximální počet minut. Během této sezony dával najevo nesouhlas se střídáním v dresu Manchesteru United. "Viděl jsem, jak se baví s korejským hráčem, takže nemám pochyb, o co šlo," popřel jakékoliv spory Santos.

Portugalského kouče mnohem víc trápil výsledek, po němž jeho tým přišel o stoprocentní bilanci na turnaji. Do vedení ho sice poslal v páté minutě Ricardo Horta, v 27. minutě po rohovém kopu ale srovnal Kim Jong-kwon a druhý gól přidal v nastavení střídající Hwang Hi-čchan. Korea si tak na poslední chvíli zajistila postup.

"Jsem nespokojený, protože jsme chtěli pokračovat v dobrých výkonech a ještě nabrat sebevědomí. To nám pochopitelně ani tak nechybí, ale je to pro nás varování," řekl Santos a pogratuloval kouči Koreje a krajanu Paulu Bentovi, jenž kvůli disciplinárnímu trestu přihlížel vítězství svých svěřenců z tribuny. "Právě jsme se objali. Nic jsme mu neusnadnili, ale přátelství je přátelství," dodal trenér mistrů Evropy z roku 2016.

Portugalce čeká v osmifinále v úterý Švýcarsko. Korea se utká v pondělí s Brazílií.