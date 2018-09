Ilustrační foto - Portugalský útočník Cristiano Ronaldo (v popředí s cenou) obhájil vítězství v anketě FIFA "The Best" a stal se nejlepším fotbalistou za rok 2017.

Ilustrační foto - Portugalský útočník Cristiano Ronaldo (v popředí s cenou) obhájil vítězství v anketě FIFA "The Best" a stal se nejlepším fotbalistou za rok 2017. ČTK/AP/Alastair Grant

Londýn - Jeden z trojice Cristiano Ronaldo, Luka Modrič a Muhammad Salah se dnes na galavečeru v Londýně stane vítězem ankety mezinárodní federace FIFA o nejlepšího fotbalistu světa. V nejlepší trojici není poprvé od roku 2006 pětinásobný držitel ceny Lionel Messi.

Hlavními favority na vítězství v anketě The Best jsou bývalí spoluhráči z Realu Madrid Ronaldo a Modrič. Portugalský útočník Ronaldo obhajuje výhru z předchozích dvou let a může si pro trofej dojít už jako hráč Juventusu, kam v létě přestoupil. S Realem se rozloučil triumfem v Lize mistrů, k němuž přispěl 15 brankami.

Chorvatský záložník Modrič by mohl přerušit dlouholetou dominanci Ronalda a Messiho. Třiatřicetiletý vicemistr světa byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu v Rusku a porazil Ronalda také v anketě o nejlepšího hráče Evropy.

Egypťan Salah měl skvělou sezonu v Liverpoolu a byl nejlepším hráčem Premier League, i vinou zranění ramene z finále Ligy mistrů se však nemohl předvést v plné formě na MS.