Ronaldo dal v Itálii poprvé hattrick, Ibrahimovic nevyhrál

Řím - Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo svým prvním hattrickem v italské fotbalové lize zařídil Juventusu výhru 4:0 nad Cagliari. Další slavný útočník Zlatan Ibrahimovic se v prvním utkání po návratu do AC Milán vítězství nedočkal. Jeho tým remizoval 0:0 se Sampdorií Janov.

Juventus díky Ronaldovi zlomil odpor Cagliari ve druhém poločase. Pětinásobný držitel Zlatého míče nejprve ve 49. minutě obešel obránce i brankáře a otevřel skóre. Pak proměnil penaltu, nařízenou za faul na Paula Dybalu, a v 82. minutě zakončil levačkou rychlý protiútok. Chvíli předtím ještě přihrál na gól Gonzalu Higuaínovi.

Pro Ronalda to byl již 36. ligový hattrick v kariéře, což je rekord mezi hráči elitních lig. Portugalská hvězda má o dva více než Lionel Messi z Barcelony.

"Hattrick je prima, ale hlavní je, že jsme vyhráli a dostali jsme Inter pod tlak," uvedl Portugalec, který je s 13 góly druhý v tabulce střelců. Obhájce titulu Juventus vede ligu o tři body před Interem Milán, který hraje večer v Neapoli.

Ibrahimovice při návratu na San Siro oslavovalo téměř 60 tisíc diváků při každém kontaktu s míčem, ale vítězství se fanoušci AC nedočkali. Osmatřicetiletý Švéd, který se vrátil do Milána po sedmi a půl letech, vystřídal v 55. minutě Krzysztofa Piateka. Střelecké trápení AC však neukončil.

"Chtěl jsem se dostat na hřiště, dát gól a pak ho slavit jako bůh před tribunami," uvedl Ibrahimovic. "Měl jsem v sobě spoustu adrenalinu a emocí, které jsem v sobě nosil devět nebo deset let. Můj vztah s fanoušky je pořád parádní a je pro mě velkou motivací."

Milánský tým nedal gól ve třetím ligovém utkání za sebou a v tabulce je dvanáctý. Proti Ibrahimovicovi si zahrál i český reprezentant Jakub Jankto, který přišel na hřiště na konci prvního poločasu a dokonce dopravil míč do sítě, ale gól neplatil kvůli ofsajdu.

"Je vidět, že týmu chybí sebevědomí a agresivita v koncovce, proto nejsme efektivní. Musíme přijít na to, co je potřeba udělat, abychom z tohohle mužstva dostali maximum. Jsem tu čtyři dny a udělám všechno pro to, aby Milán zase šlapal. Chybí tady víra," uvedl bývalý dvojnásobný nejlepší střelec italské ligy, který na podzim skončil v Los Angeles Galaxy.

V minulém zápase Milán před vánočními svátky utrpěl debakl 0:5 s Bergamem, které dnes vyprovodilo stejným výpraskem Parmu. Dva góly dal Josip Iličič.

Fotbalisté Fiorentiny v prvním utkání pod vedením nového trenéra Giuseppeho Iachiniho remizovali 1:1 v Boloni. O výhru přišli ve čtvrté minutě nastavení. Domácím opět chyběl zraněný český reprezentant Ladislav Krejčí.

Diváci v Boloni viděli dva parádní góly. Fiorentinu poslal v 27. minutě do vedení Marco Benassi ranou z voleje zpoza velkého vápna. V nastaveném čase vyrovnal Riccardo Orsolini z trestného kopu z ostrého úhlu, když napálil míč do horního rohu k bližší tyči.

Iachini před krátkou zimní pauzou nahradil na lavičce Vincenza Montellu, ale navzdory nadějnému začátku nedokázal ukončit čekání Fiorentiny na vítězství. Z tříbodového zisku se "Fialky" radovaly naposledy 30. října.

Italská fotbalová liga - 18. kolo:

Boloňa - Fiorentina 1:1 (90.+4 Orsolini - 27. Benassi), AC Milán - Sampdoria Janov 0:0, Bergamo - Parma 5:0 (60. a 71. Iličič, 11. Gómez, 34. Freuler, 43. Goosens), Juventus Turín - Cagliari 4:0 (49., 67. z pen. a 82. Ronaldo, 81. Higuaín),

18:00 Lecce - Udine,

20:45 Neapol - Inter Milán.

Tabulka:

1. Juventus Turín 18 14 3 1 35:17 45 2. Inter Milán 17 13 3 1 36:14 42 3. Lazio Řím 17 12 3 2 40:17 39 4. AS Řím 18 10 5 3 33:19 35 5. Bergamo 18 10 4 4 48:25 34 6. Cagliari 18 8 5 5 33:27 29 7. Parma 18 7 4 7 24:25 25 8. Neapol 17 6 6 5 27:22 24 9. FC Turín 18 7 3 8 24:26 24 10. Boloňa 18 6 5 7 28:30 23 11. Hellas Verona 17 6 4 7 19:20 22 12. AC Milán 18 6 4 8 16:24 22 13. Sassuolo 18 5 4 9 30:31 19 14. Fiorentina 18 4 6 8 22:29 18 15. Udine 17 5 3 9 13:28 18 16. Sampdoria Janov 18 4 4 10 14:27 16 17. Lecce 17 3 6 8 22:35 15 18. Brescia 18 4 2 12 16:31 14 19. FC Janov 18 3 5 10 19:36 14 20. Spal Ferrara 18 3 3 12 12:28 12