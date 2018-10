Praha - Osmi zápasy třetího kola základních skupin pokračuje v úterý fotbalová Liga mistrů. Šlágrem večera budou souboj Manchesteru United s Juventusem Turín, v jehož barvách prožije návrat na stadion bývalého klubu hvězdný útočník Cristiano Ronaldo. Ve skupině G se vedle zápasu Real Madrid - Plzeň odehraje duel mezi AS Řím a překvapivým lídrem tabulky CSKA Moskva a v domácích barvách by už měl být po drobném zranění připraven do hry český útočník Patrik Schick.

Ronaldo si odpykal jednozápasový trest za vyloučení v úvodním duelu skupiny ve Valencii a nyní se chystá na velký návrat do míst, kde strávil úspěšné období mezi roky 2003 až 2009 včetně triumfu v Lize mistrů. Od svého odchodu z Manchesteru nastoupil proti United dvakrát ještě v dresu Realu Madrid v sezoně 2012/13 a v obou zápasech skóroval.

"Všichni víme, jaké skvělé věci Cristiano v Manchesteru dokázal, ale teď je hráčem Juventusu. A my velmi oceňujeme, že se to samé snaží předvádět tady," řekl brankář Juventusu Wojciech Szczesny. "Bude to skvělý večer. United jsou silní a stejně jako my hrají vždy na výhru," dodal.

Manchester na začátku podzimu potkala velká krize, v posledních dvou zápasech se však zlepšil. Nejprve po velkém obratu porazil Newcastle a naposledy remizoval na stadionu Chelsea. "Juventus má zkušenosti, sedmkrát za sebou vyhrál italskou ligu, má Cristiana, v posledních letech si vedl v Evropě výborně. Čeká nás kandidát na celkové prvenství, to je obrovská motivace," řekl trenér Manchesteru José Mourihno.

Juventus se pokusí upevnit si první místo ve skupině. Vyhrál oba předchozí zápasy a má dvoubodový náskok na United. Valencie, která se představí na hřišti posledního týmu tabulky Young Boys Bern, ztrácí na druhé místo tři body.

AS Řím po úvodní porážce 0:3 v Madridu minule rozdrtil Plzeň 5:0 a nyní ho čeká další domácí zápas s překvapivým lídrem skupiny CSKA Moskva. Ruský celek nejprve v nastavení vydřel remízu 2:2 na stadionu Viktorie a poté nečekaně porazil obhájce trofeje Real 1:0. Na kontě má o bod více než Římané a madridský velkoklub.

Schick o víkendu při překvapivé porážce AS Řím se Spalem nebyl ani na lavičce, na úterní zápas už ale bude připraven. "Schick měl malý zánět ve svalu, ale včera trénoval a myslím, že bude k dispozici," řekl trenér Římanů Eusebio Di Francesco. "Je dobře, že hrajeme hned po zápase se Spalem. Pokusíme se vrátit na vítěznou vlnu," dodal.

Další z českých krajánků Pavel Kadeřábek přivítá s Hoffenheimem lídra skupiny F Lyon. Německý nováček hlavní fáze soutěže má na kontě jen bod a bude usilovat o premiérové vítězství. V druhém duelu skupiny se představí anglický šampion Manchester City na půdě Šachtaru Doněck, který hraje kvůli situaci na východě Ukrajiny domácí zápasy v Charkově.

Skupině E vévodí dva týmy se čtyřmi body, Ajax Amsterodam a Bayern Mnichov. První jmenovaný přivítá Benfiku Lisabon a může udělat velký krok k postupu. V kádru Ajaxu je český útočník Václav Černý, který se ale po zranění rozehrává v juniorce. Bayern se o víkendu dočkal první soutěžní výhry po čtyřech zápasech a zlepšení chce potvrdit na stadionu AEK Atény.

Dalších osm zápasů třetího kola se bude hrát ve středu.

Zajímavosti před úterními zápasy 3. kola Ligy mistrů: Skupina E: AEK Atény (ve skupině 4.) - Bayern Mnichov (2.) Výkop: úterý 23. října, 18:55. Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko - Šerbakov, Dzmitrjieu (všichni Běl.). Bilance: - . Zajímavosti: - AEK prohrál na úvod skupiny 0:3 na hřišti Ajaxu Amsterodam a poté doma podlehl 2:3 Benfice Lisabon - Bayern vyhrál 2:0 na půdě Benfiky Lisabon a poté doma remizoval 1:1 s Ajaxem - AEK hraje skupinu Ligy mistrů poprvé od sezony 2006/07 - AEK vyhrál jen 2 z 9 zápasů proti německým soupeřům - AEK prohrál jediný z posledních 5 soutěžních zápasů - Bayern v pohárech venku 6x za sebou neprohrál (5 výher, remíza) - Bayern v 9 zápasech s řeckými týmy neprohrál (z toho 7 výher) - Bayern o víkendu vyhrál 3:0 ve Wolfsburgu a připsal si první vítězství po 4 zápasech Ajax Amsterodam (1.) - Benfica Lisabon (3.) Výkop: úterý 23. října, 21:00. Rozhodčí: Buquet - Debart, Pacelli - Delerue, Letexier (všichni Fr.). Bilance: 5 3-1-1 8:4. Zajímavosti: - Ajax na úvod skupiny porazil AEK Atény 3:0 a poté remizoval 1:1 na hřišti Bayernu Mnichov - Benfica nejprve prohrála s Bayernem 0:2 a pak zvítězila 3:2 na půdě AEK Atény - všech 5 vzájemných zápasů se odehrálo v letech 1969 až 1972 - Ajax postoupil v obou soubojích s Benfikou; ve čtvrtfinále 1969 až po výhře 3:0 v prodloužení opakovaného zápasu po předchozí prohře 1:3 doma a vítězství 3:1 venku, v semifinále 1972 po výhře 1:0 doma a bezbrankové remíze venku - Ajax v 8 zápasech této sezony evropských pohárů neprohrál - Ajax prohrál jediný z 18 soutěžních duelů sezony - Benfica prohrála jediný z 15 soutěžních zápasů sezony - Benfica výhrou na půdě AEK Atény ukončila sérii porážek v Lize mistrů, která se zastavila na 8 - Benfica s nizozemskými soupeři 12x za sebou neprohrála - v kádru Ajaxu figuruje český útočník Václav Černý, který se vrací na trávníky po zranění a hraje za juniorku Skupina F: Šachtar Doněck (3.) - Manchester City (2.) Výkop: úterý 23. října, 21:00. Rozhodčí: Del Cerro - Yuste, Del Palomar - Munuera, Latre (všichni Šp.). Bilance: 2 1-0-1 2:3. Zajímavosti: - Šachtar v obou zápasech skupiny remizoval 2:2 - nejprve doma s Hoffenheimem a pak v Lyonu - Manchester na úvod skupiny prohrál doma 1:2 s Lyonem a pak zvítězil 2:1 v Hoffenheimu - oba týmy se utkaly ve skupině Ligy mistrů i před rokem - Manchester doma zvítězil 2:0 a venku prohrál 1:2 - Šachtar hraje kvůli válečnému konfliktu na východě Ukrajiny domácí zápasy v Charkově - Šachtar prohrál jediný z posledních 15 domácích zápasů v pohárech - Šachtar v 7 domácích utkáních s anglickými soupeři neprohrál - Šachtar 11x za sebou neprohrál - Manchester prohrál jediný z posledních 19 soutěžních zápasů a v 5 z posledních 6 neinkasoval - Manchester vyhrál jen 2 z posledních 7 zápasů v evropských pohárech Hoffenheim (4.) - Olympique Lyon (1.) Výkop: úterý 23. října, 21:00. Rozhodčí: Undiano Mallenco - Alonso, Cabanero - Martínez, Montero (všichni Šp.). Bilance: - . Zajímavosti: - Hoffenheim na úvod skupiny remizoval 2:2 na půdě Šachtaru Doněck a poté prohrál doma 1:2 s Manchesterem - Lyon na úvod skupiny vyhrál na hřišti Manchesteru City 2:1, poté remizoval 2:2 doma se Šachtarem - Hoffenheim je nováčkem skupinové fáze Ligy mistrů - za Hoffenheim hraje český obránce Pavel Kadeřábek - Hoffenheim doma 4x za sebou nevyhrál a poslední 3 zápasy tam prohrál 1:2 - Hoffenheim před víkendovým vítězstvím 3:1 v Norimberku prohrál předchozí 3 zápasy 1:2 - Hoffenheim vyhrál jediný z 10 zápasů v evropských pohárech - Lyon prohrál v pohárech jediný z posledních 6 zápasů - Lyon prohrál jediný z posledních 8 duelů Skupina G: AS Řím (3.) - CSKA Moskva (1.) Výkop: úterý 23. října, 21:00. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Papapetru, Tzilos (všichni Řec.). Bilance: 4 2-1-1 8:4. Zajímavosti: - AS Řím na úvod skupiny prohrál v Madridu s Realem 0:3 a poté doma porazil Plzeň 5:0 - CSKA na úvod skupiny remizoval v Plzni 2:2 a pak doma porazila Real 1:0 - oba týmy se utkaly ve skupině Ligy mistrů v roce 2014 - AS Řím doma zvítězil 5:1 a venku remizoval 1:1 - za AS Řím hraje český útočník Patrik Schick, který by měl být po drobném zranění v pořádku - AS Řím vyhrál 6 z 8 utkání s ruskými soupeři - AS Řím o víkendu v lize prohrál doma se Spalem 0:2 - CSKA prohrál jediný z posledních 11 venkovních soutěžních utkání Skupina H: Young Boys Bern (4.) - Valencie CF (3.) Výkop: úterý 23. října, 18:55. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs - Anufrijevs, Malcevs (všichni Lot.) Bilance: - . Zajímavosti: - Bern oba zápasy ve skupině prohrál 0:3 - nejprve doma s Manchesterem a pak v Turíně s Juventusem - Valencie na úvod prohrála 0:2 s Juventusem a pak remizovala bez branek v Manchesteru - Bern je nováček skupinové fáze Ligy mistrů - Bern vyhrál jen 2 z posledních 12 zápasů v evropských pohárech - Bern vyhrál jediný z posledních 6 domácích pohárových duelů - Bern poslední 3 zápasy nevyhrál a pokaždé inkasoval 3 góly - Valencie v 5 z posledních 6 zápasů remizovala a nerozhodný výsledek uhrála 3x za sebou - Valencie vyhrála jediný z 11 zápasů sezony - trenér Bernu Gerardo Seoane má španělské rodiče Manchester United (2.) - Juventus Turín (1.) Výkop: úterý 23. října, 21:00. Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič - Djokič, Grujič (všichni Srb.). Bilance: 12 5-2-5 15:15. Zajímavosti: - Manchester vyhrál na úvod skupiny 3:0 v Bernu a pak doma remizoval s Valencií bez branek - Juventus nejprve vyhrál 2:0 ve Valencii a pak porazil Bern 3:0 - oba týmy mají naprosto vyrovnanou vzájemnou bilanci, ale Manchester vyhrál poslední 3 duely s Juventusem - Manchester prohrál jen 3 z posledních 22 domácích zápasů v pohárech - Manchester vyhrál posledních 6 domácích zápasů s italskými soupeři, Juventus zase s anglickými týmy 8x za sebou neprohrál - Manchester vyhrál jediný z posledních 6 zápasů - Juventus o víkendu remizoval 1:1 s Janovem a přišel o vítěznou sérii na začátku sezony, která se zastavila na 10 zápasech - letní posila Juventusu Ronaldo si odpykal jednozápasový trest za vyloučení ve Valencii a zahraje si proti týmu, kde působil v letech 2003 až 2009 - Ronaldo v předchozích 2 zápasech proti Manchesteru ještě v dresu Realu Madrid skóroval - Pogba se předloni vrátil do Manchesteru právě z Juventusu