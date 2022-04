Romské organizace budou pomáhat v centrech pro uprchlíky z Ukrajiny

Praha - Romské neziskové organizace budou pomáhat ve vytížených krajských centrech pro uprchlíky z Ukrajiny, řekl novinářům po dnešním jednání s romskými sdruženími ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Uprchlíci z romské menšiny většinou žádají velkokapacitní ubytování. Rakušan chce do týdne začít obsazovat některé z vhodných objektů, o kterých bude v úterý jednat s hejtmany. Minulý týden Rakušan mluvil o tom, že úřady vytipovaly osm takových nemovitostí, dnes zmínil, že ve výběru je jich více než dvacítka. Podle dohody s romskými organizacemi by v každém z vybraných objektů mělo najít přechodné ubytování maximálně kolem stovky uprchlíků.

Přítomnost pracovníků romských organizací v centrech pro uprchlíky před ruskou vojenskou invazí má zajistit lepší domluvu, řekl Rakušan. "Ve vytížených centrech by nám měli s tou situací pomáhat, poskytovat rychlé informace. Příchozí budou informováni někým, komu budou rozumět a kdo v nich vyvolá nějakou míru důvěry," vysvětlil. Romští uprchlíci podle něj často nehovoří ukrajinsky a také mají specifické požadavky, především zájem o velkokapacitní ubytování.

Úřady podle Rakušana našly přes 20 objektů, které by mohly požadavkům vyhovovat. Důležité je nerozdělovat rodiny a najít ubytování rychle, dodal. "Vytipované objekty dáváme ke konzultaci hejtmanům, se kterými bude zítra (v úterý) další schůzka. Doufám, že se nám podaří je vygenerovat. Chceme slyšet od lokální autority, že jsou vyhovující a nebudou rozporovány," uvedl vicepremiér.

Jde o státní objekty, které bude nutno dovybavit, aby zaručovaly důstojné bydlení. "Chceme mít dohodu s hejtmany co nejdříve. A během týdne ty objekty, které v současné době mnohokrát třeba nejsou využívány, dostat do takového stavu, abychom tam ty první skupiny mohli dostávat," uvedl. Také v těchto nemovitostech budou působit zástupci romských organizací.

Výkonný ředitel sdružení Romodrom Nikola Taragoš novinářům řekl, že od počátku se musí pracovat na integraci migrantů. "Tato zařízení jsou jen na omezenou dobu a pak se budeme zabývat tím, že půjdou do standardnějšího bydlení a jak toho dosáhneme," řekl. V každém z objektů by mělo být podle dohody s Rakušanem maximálně kolem stovky lidí, které budou pracovníci nevládních organizací připravovat na přechod do menšího ubytování. S tím má pomoct následný program integrace. Nevládní organizace počítají s tím, že program zaplatí z dotačních titulů, které chystají ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo vnitra. Zatím Romodrom uprchlíkům pomáhá z úvěru.

Od začátku ruské invaze vydalo ministerstvo vnitra uprchlíkům z Ukrajiny 308.170 víz. Podle Taragoše patří k romské menšině asi 1200 až 1500 z nich, z toho dvě třetiny jsou děti. Dvě třetiny z příchozích zatím plánují, že se po skončení války na Ukrajinu vrátí, což považuje Taragoš za nereálné například vzhledem ke zničené infrastruktuře na Ukrajině. Očekává, že naopak dvoutřetinová část uprchlíků v Česku zůstane. Důležitá je podle něj v nejbližším období příprava romských dětí na školní docházku, a to například formou letních táborů přímo ve školách.