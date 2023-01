Romové by měli chodit k volbám a neměli by podléhat slibům, míní zmocněnkyně

Praha - Romové by se měli víc zajímat o politiku a měli by také chodit k volbám. Volit by měli podle svého uvážení, neměli by se nechat ovlivňovat sliby. ČTK to řekla vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Zpravodajský server Romea.cz k volbám napsal, že se prohlubuje propast mezi romskou střední třídou a lidmi z takzvaných vyloučených lokalit. Romské voliče oslovili oba kandidáti.

Podle poslední zveřejněné vládní zprávy o stavu romské menšiny bylo v Česku téměř 250.000 Romů a Romek. Z nich zhruba 110.000 žilo ve vyloučení v okrajových či chudinských lokalitách a 140.000 je součástí většinové společnosti. Podle volebních výsledků měl lídr hnutí ANO a miliardář Andrej Babiš v místech s takzvanými ghetty výraznou převahu. Naopak v bohatších regionech a velkých městech uspěl armádní generál ve výslužbě Petr Pavel.

Fuková zmínila, že pro politiky může být voličský potenciál Romů a Romek atraktivní. Podotkla, že stejně jako celá společnost se v prezidentské volbě rozděluje i romská komunita. "Je důležité, aby se Romové zajímali o politiku a chodili k volbám. Koho budou volit, je jen na nich," řekla zmocněnkyně. Podle ní by ale lidé neměli podléhat slibům o rychlém řešení problémů.

Fuková je první vládní zmocněnkyní pro romské záležitosti v Česku. Podle ní Romové obecně volit moc nechodívají. Míní, že k zájmu o prezidentské volby přispěla organizace Romea a její zpravodajský web, který zveřejňoval informace o kandidátech i názory romských voličů a voliček. Podle serveru sociální a hodnotová propast mezi romskou střední třídou a lidmi z vyloučených lokalit prohlubuje. Fuková doufá, že se podaří rozdělenou menšinu i celou společnost po volbách spojit.

Oba kandidáti řekli, že by si jako hlava státu vzali romského poradce a zúčastnili se piety na místě protektorátního tábora v Letech u Písku. Pavel počítá s tím, že tam vyrazí, i když se prezidentem nestane. Babiš tam chce jet, když ho Romové pozvou. Pavel vyzval Romy, aby přišli odevzdat hlas. Slíbil, že se mohou spolehnout na to, že jim "nebude mazat med kolem huby". Babiš komunitě řekl, aby ho volila, protože pomáhá lidem bez rozdílu barvy pleti. Vzápětí zmínil, že je pro něj velkým zklamáním, že ho před druhým kolem nepodpořilo hnutí SPD.

Některé romské osobnosti kritizovaly Babišovu kampaň, poukazovaly na jeho jednání s SPD a připomínaly dřívější protiromské výroky. Server odkázal na záznam z roku 2016, kde Babiš jako tehdejší ministr financí mluví o parazitování na dávkách, nechození do práce a ničení majetku. Ještě předtím prohlásil, že romský tábor v Letech byl pro ty, kdo nepracovali. Později se za výrok omluvil. Babišovi příznivci naopak uváděli, že politik pomáhá lidem a že ho znají a vědí, co od něj mohou čekat.

Podle serveru se mezi Romy nyní šíří videa s tím, že je Pavel protiromský a "mlátil cikány". Předloni tak v zábavním pořadu Všechnopárty zavtipkoval moderátor Karel Šíp o tom, že se Pavel jako školák pral s romskými kluky ze sousedství. Koluje i pár dní staré video, kde Babiš tančí s Romy na oslavě křtin.