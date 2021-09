Romantický film Jedině Tereza využívá citace ze slavných komedií

Praha - Romantický film Jedině Tereza režiséra Jaroslava Fuita využívá citace ze slavných komedií Pretty Woman, Láska nebeská nebo Bridget Jonesová. Nechybí v něm ani hlášky z populárních snímků českých tvůrců, například Tři oříšky pro Popelku. Příběh lásky, která se ocitla v mrtvém bodě, uvede distribuční společnost CinemArt do kin 9. září. Jeho tvůrci ho dnes představili novinářům.

V příběhu scenáristů Kateřiny Gardner a Pavla Nováka se Tomáš (Igor Orozovič) snaží za pomoci kamaráda Karla (Matouš Ruml) a romantických gest ze slavných komedií získat zpět svoji lásku Terezu (Veronika Kubařová). Pro Orozoviče natáčení představovalo první zkušenost s komediálním žánrem. "Věděl jsem, že i když film nebude legrace, tak natáčení legrace bude, protože s Jaroslavem (Fuitem) už jsem natáčel seriál Polda," podotkl Orozovič.

V příběhu televizní moderátor počasí Tomáš s Terezou, která rozjíždí obchod ručně šitých bot, už několik let prožívají zdánlivě ukázkový vztah. Stačí však jedna chvíle, kdy se Tomáš ocitne s populární televizní hlasatelkou (Emma Smetana) v situaci, která "není to, jak to vypadá", a nastává krize. Tomáš se poté za pomoci svého kamaráda (Ruml), filmového fanatika, snaží stát "dobyvatelem ztracené Terezy". "Je to správný odpočinkový scénář s řadou komediálních situací. Scénář místy nabízí již použitý vzorec, ale je krásně natočený," podotkla Iva Janžurová, která ve snímku ztvárnila jednu z menších rolí.

Kubařová je velkým fanouškem romantických komedií. "Miluju je a často po nich sahám. Mám ráda i jiné žánry, ale romantické komedie mají pro mne velmi důležité místo. Myslím, že jsou v životě dny, kdy člověk potřebuje něco takto pozitivního, o čem ví, že to dobře skončí, a u čeho mu bude hezky," uvedla.

Komediální žánr je v českých kinech žádaný. Například novou komedii režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel za pět týdnů od premiéry vidělo více než 433.000 lidí a její celkové tržby se blíží k 70 milionům korun. Mezi nejnavštěvovanějšími filmy je nyní také komedie režiséra a scenáristy Jana Haluzy Deníček moderního fotra. Divácky nejúspěšnějším českým snímkem loňského léta se stal film 3Bobule, který za měsíc od premiéry v kinech zaznamenal téměř 170.000 diváků. Velkou návštěvnost vykazovala také komedie Chlap na střídačku režiséra Petra Zahrádky. V čele víkendové návštěvnosti kin byla před jejich uzavřením loni 12. října komedie Bábovky režiséra Rudolfa Havlíka. Předloni se nejnavštěvovanějším snímkem stala komedie Ženy v běhu, která zaznamenala přes 1,54 milionu diváků a vydělala bezmála 212 milionů korun. Snímek režiséra Martina Horského získal na filmových cenách Český lev nestatutární Cenu filmových fanoušků.