RomanoNet vyzval STAN ke stažení Červinky z kandidátky a podá trestní oznámení

Praha - Organizace RomanoNet vyzvala vedení STAN ke stažení starosty Poděbrad Jaroslava Červinky (STAN) z kandidátky do komunálních voleb. Zároveň na Červinku podá trestní oznámení, sdělila dnes organizace ČTK. Důvodem je starostův výrok o střílení v souvislosti s Romy. Červinka se za svá slova omluvil a řekl, že svého vyjádření lituje. Podle něj nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo. Středočeská organizace STAN se od jeho výroku distancovala a omluvu přijala. Podle sdružení, zastřešujícího neziskové organizace pracující s romskou menšinou, by však měl být Červinka vedením hnutí exemplárně potrestán.

Deník N v úterý upozornil, že Červinka na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. "Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy," řekl. Při vysvětlení na policii pak tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet.

Zástupci RomanoNetu míní, že by Červinka neměl být starostou na další čtyři roky, protože není starostou všech. "My, jako zástupci občanské společnosti, považujeme výroky starosty Poděbrad za zrůdné a motivující ostatní k nesnášenlivosti a anticiganistickým postojům," uvedla organizace v tiskové zprávě.

Červinka se podle ní svými výroky dopouští "institucionálního rasismu". "Tento přečin považujeme za velice nebezpečný a proto se domníváme, že může vést v budoucnu pouze k prohlubování sociálního vyloučení romské komunity v Poděbradech a okolí," dodalo sdružení. Situace podle něj připomíná počínání některých politiků před minulými komunálním volbami v roce 2018, kdy prý protiromské postoje mnohdy pomohly k získání volebních hlasů.

Červinkovy výroky ve vyjádření pro Deník N označil za absolutně nepřijatelné předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan. Situací se zabývala středočeská organizace STAN, od výroku se distancovala, ale akceptovala Červinkovu omluvu, kterou zveřejnil na svém facebooku.

Červinka ve středu ČTK řekl, že jeho výrok o Romech byl hloupý před 22 lety, kdy ho učinil, i nyní, když ho připomněl na jednání poděbradského zastupitelstva. Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava. "Samozřejmě toho lituji, byla to moje chyba a prostě se to stalo, já se za to omlouvám a rozhodně to nebylo tak myšleno, jak to ve finále vyznělo. Ani před 22 lety, ani teď, když jsem to v nějakých emocích pod tlakem a únavě zopakoval docela nešťastně," dodal starosta.