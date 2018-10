Praha - Hokejisté Vítkovic vyhráli v dohrávaném zápase 15. kola extraligy na ledě Sparty 4:1 a posunuli se v tabulce na páté místo. Dvěma góly se na výhře hostů nad lídrem soutěže podílel útočník Ondřej Roman, jistý výkon podal brankář Patrik Bartošák.

"S prvním týmem jsou to cenné tři body. Myslím si, že se zápas musel líbit i divákům. Bylo to tvrdé, padly pěkné i nepěkné góly. My ale výhru určitě bereme," řekl Roman po utkání.

Vítkovice potvrdily, že se jim proti Pražanům daří, ve vzájemných zápasech bodovaly podesáté v řadě, z toho devětkrát vyhrály. "Osobně si už ani nepamatuji, kdy jsem s Vítkovicemi vyhrál. Sparta taky. Prohráli jsme u nich a dnes zase. Nevím, čím to je. Oni dobře blokují střely a nám se nedaří chodit do brankoviště. Nedáváme jim moc gólů, pro příští zápas budeme muset něco změnit," řekl obránce Sparty Tomáš Pavelka.

Úvod utkání patřil domácím, do vedení se však dostali hosté. Vrána totiž dvě své šance v první minutě nevyužil, Bartošák si poté poradil i s dalšími ožehavými situacemi. A Vítkovice následně udeřily. Baranka zastavil na útočné modré čáře puk, podařilo se mu následně přihrát před brankou volnému Romanovi, který překonal Machovského.

Pražané mohli vyrovnat v oslabení, Kumstát ale brejk nezakončil ideálně. Při další přesilové hře hostů měl druhý gól na hokejce Tybor, Machovský si ale s jeho zakončením poradil.

Následně Sparta na přelomu první a druhé třetiny nevyužila první přesilovku a aktivitu převzali Ostravané. Paradoxně však sami inkasovali, když Bartošáka se štěstím překonal Pech, jehož nahození zpoza branky srazil za čáru nechtěně Roman. V polovině utkání se do brejku dostal hostující Zdráhal, ani on ale samostatný nájezd neproměnil.

Ve 34. minutě si vybral slabší chvilku Machovský, jehož překvapilo Romanovo nahození od mantinelu v rohu kluziště a Vítkovice opět vedly. "To byl hodně důležitý gól. Podařilo se nám srovnat a bylo jasné, že kdo dá druhý, bude mít velkou výhodu. A podařilo se to Vítkovicím," řekl kouč domácích Uwe Krupp.

Vyrovnat mohl ve 39. minutě Kumstát, Bartošák však jeho gólovou šanci opět zlikvidoval. Sparťané nedokázali se soupeřem srovnat krok ani v další početní výhodě a i kvůli tomu ve 49. minutě prohrávali již 1:3. Za záda Machovského prošla tečovaná střela Černého od modré čáry.

Pražané v předešlých dvou zápasech dokázali smazat ve třetí části dvoubrankové manko, tentokrát ale úspěšní nebyli. Navíc sami ještě jednou inkasovali, když v další početní výhodě riskovali bez brankáře. Sparta tak doma prohrála podruhé za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Vítkovice dnes hrály dobře. Daly góly ve správný čas. Hrály velmi dobře v obraně a jejich brankář měl svůj den. My jsme začali velmi dobře, první střídání byla výborná, ale inkasovali jsme jako první. Poté jsme se vrátili do zápasu, vyrovnali jsme a věděli jsme, že další gól bude hodně důležitý. A daly ho Vítkovice. Měli jsme pak ještě několik šancí, ale nevyužili jsme je."

Jakub Petr (Vítkovice): "Zápas se mi samozřejmě hodnotí dobře. Hokej mě dnes ohromně bavil. Byl bruslivý, byla tam energie, agresivita. Před pár dny se objevilo, že mladým hráčům chybí pracovitost, ale jsem rád, že dnes naše mužstvo v sestavě s hodně mladými hráči dokázalo hrát s takovým týmem, jako je Sparta. Samozřejmě, že kdyby Sparta v prvních třech střídáních, kdy se dostala do šancí, dala gól, tak by se uklidnila a mohlo to mít jiný průběh. Na druhou stranu jsme si my ve druhé třetině vytvořili hodně tutovek, které jsme měli proměnit. Ve třetí třetině jsem s ohledem na to, co nás v minulých dnech potkalo, měl obavy, jestli fyzicky vydržíme. Jsem ale rád, že to dopadlo dobře."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. Pech (Jarůšek) - 2. O. Roman (Baranka), 34. O. Roman, 49. Tybor (T. Černý, Šidlík), 56. Szturc (Baranka). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:6, navíc Košťálek - D. Květoň oba 10 min. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7132.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Delisle, Gregorc, Blain, Kalina, T. Dvořák, Košťálek, T. Pavelka - Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - Jarůšek, Sill, Říčka - Pšenička, Smejkal, Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Vítkovice: Bartošák - Výtisk, D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, T. Černý - Schleiss, Lev, Dej - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Š. Stránský, P. Zdráhal - Baláž, Pytlík, Toman. Trenéři: Petr a Trnka.

Tabulka:

1. Sparta Praha 17 8 3 1 5 50:39 31 2. Liberec 15 8 1 2 4 53:38 28 3. Hradec Králové 16 7 3 1 5 41:36 28 4. Brno 15 7 3 1 4 41:36 28 5. Vítkovice 15 8 0 2 5 36:34 26 6. Litvínov 16 8 1 0 7 34:38 26 7. Plzeň 15 6 2 2 5 44:33 24 8. Zlín 15 7 1 1 6 46:40 24 9. Třinec 15 7 0 2 6 40:34 23 10. Karlovy Vary 15 7 0 1 7 46:38 22 11. Olomouc 15 6 0 2 7 31:41 20 12. Pardubice 15 4 2 0 9 35:54 16 13. Mladá Boleslav 15 5 0 0 10 31:43 15 14. Chomutov 15 3 0 1 11 32:56 10