Praha - Hokejový útočník Ondřej Roman z Vítkovic prožil dnes na Spartě netradiční zápas. Dvěma vstřelenými góly se podepsal pod výhru ostravského týmu, zároveň se ale podílel i na jediné brance Sparty. Nešťastně totiž srazil nahozený puk od Lukáše Pecha za záda brankáře Patrika Bartošáka. Díky vítkovické výhře byl ale po utkání spokojený.

"S prvním týmem jsou to cenné tři body. Myslím si, že se zápas musel líbit i divákům. Bylo to tvrdé, padly pěkné i nepěkné góly. My ale výhru určitě bereme," řekl Roman novinářům.

Pod pěkné i nepěkné góly se podepsal i sám devětadvacetiletý útočník. "Dva mé byly nepěkné. Jednou jsem si to tam hodil to sám do branky. Pech byl můj hráč, ujel mi a já jsem to chtěl hasit. A uhasil jsem to tak, že jsem si to sám hodil do branky," řekl Roman k situaci ve 25. minutě, kdy s jeho přispěním Pech vyrovnal.

O devět minut později ale Roman vrátil Vítkovicím vedení, když překonal Matěje Machovského střelou od mantinelu z rohu kluziště. "Viděl jsem tam někoho od nás a zkusil jsem mu nahrát. Puk se odrazil od brusle jejich obránce a gólman to podle mého vůbec neviděl," uvedl Roman na adresu nakonec vítězné branky.

Důležitý byl i první Romanův gól už ve druhé minutě. Sparta totiž začala velkým náporem a hned v prvních sekundách si vytvořila několik šancí. Neproměnila je a naopak z první příležitosti udeřili hosté. "Věděli jsme, že Sparta na nás vlétne, protože je první a hraje v laufu. Bylo důležité, že jsme to přestáli a brzy jsme navíc dali gól. Pak už mi přišlo, že jsme tahali za delší konec pomyslného lana," uvedl Roman.

Vítkovice dnes v O2 areně potvrdily, že se jim proti Spartě daří. Ve vzájemných zápasech bodovaly podesáté v řadě, z toho devětkrát vyhrály. "Vyhovuje nám nastupovat proti týmům, jako je třeba Kometa nebo Sparta, které chtějí hrát hokej. Když hrajeme proti nehokejovým, je to spíš sekaná. I mně osobně sedí víc, když oba týmy chtějí hrát hokej. Mnohem lepší, než když se jen nahazují puky a dohrávají všechny souboje," řekl.

Sparta v předešlých dvou zápasech dokázala ve třetí třetině smazat dvoubrankové manko a nakonec vždy vyhrála, tentokrát se jí ale nic podobného nepovedlo. Vítkovice si na možný obrat dávaly velký pozor.

"Před zápasem jsme na poradě rozebírali, že si musíme dát pozor, kdybychom náhodou vedli. Sparta pak začíná hrát hodně na riziko a v posledních zápasech jí to vycházelo. My jsme ale dnes ukázali, že když vedeme, většinou se nám podaří těsné výsledky dotáhnout do vítězného konce," uvedl odchovanec Poruby.

Řada vítkovických hráčů měla v minulých dnech zdravotní problémy a nemohla trénovat, dnes v Praze ale nastoupili všichni a na jejich výkonu to nebylo znát. "Někteří kluci měli střevní potíže nebo zimnice, já měl jenom teplotu. Na Spartě už jsme ale nastoupili v plné sestavě a osobně jsem byl plný sil. Určitě tomu ale pomohly góly," dodal Roman.