Roman míří do Finska, bude hrát za Ilves

Tampere (Finsko) - Český hokejový útočník Ondřej Roman odchází z Vítkovic a v příští sezoně bude hrát za Ilves Tampere. S vedením finského klubu, který oznámil příchod zkušeného jednatřicetiletého centra na svém webu, se dohodl na roční smlouvě.

Zkušený hokejista, jenž patřil dlouhodobě mezi největší ofenzivní opory Ostravanů, využil klauzuli ve svém kontraktu s Vítkovicemi, která mu umožňovala odchod do zahraničí v případě zajímavé nabídky. Extraligový klub hráči s reprezentačními zkušenostmi vyhověl, přestože Romanovo rozhodnutí přišlo nečekaně.

"Musím říct, že mě i nás všechny v klubu dost překvapilo a zaskočilo, že se Ondra pro odchod do zahraničí rozhodl," uvedl sportovní ředitel ostravského klubu Roman Šimíček.

"Zvláště v době, kdy se snažíme poskládat co nejkvalitnější tým, vracejí se k nám domácí odchovanci a kdy chceme bojovat o úspěch jako tým složený z těch, kteří u nás chtějí hrát a jsou a budou hrdí, že mohou oblékat vítkovický dres. Ondrovo rozhodnutí bereme jako fakt," dodal Šimíček s tím, že klub začal okamžitě shánět adekvátní náhradu.

Ostravský rodák Roman zkoušel během kariéry štěstí v zámoří. V letech 2006 až 2009 hrál juniorskou WHL a v roce 2008 vyhrál s týmem Spokane Chiefs Memorial Cup. Rok předtím ho z celkové 136. pozice draftoval Dallas. Přestože na farmě v AHL odehrál včetně play off celkem 114 utkání, elitní NHL neokusil.

Po návratu do Vítkovic se vydal ještě jednou do zahraničí a v sezoně 2015/16 hájil barvy Jekatěrinburgu v Kontinentální lize. Za uplynulý extraligový ročník nastoupil do 45 zápasů a zaznamenal 33 bodů díky 14 gólům a 19 asistencím.

"Jsem nadšení, že se nám podařilo Ondřeje Romana přivést. Jde o kvalitního hráče, který hrál rok od roku velmi dobře v české extralize, ale vedle toho nasbíral zkušenosti při zápasech také v soutěžích v Severní Americe, KHL i v reprezentaci. Roman je dobrý bruslař s excelentním čtením hry a vrozenými ofenzivními kvalitami," pochvaloval si sportovní ředitel finského klubu Timo Koskela.