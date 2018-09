Aviatik Roman Kramařík se 8. září 2018 vrátil na letiště v pražských Letňanech ze svého sólového letu kolem světa. V letadle Cessna P210N OK-TGM to dokázal jako první Čech v historii. Na své expedici, která se konala u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa, už třikrát překonal stávající český rekord v letu na vzdálenost. Snímek je z příletu na letiště.

Aviatik Roman Kramařík se 8. září 2018 vrátil na letiště v pražských Letňanech ze svého sólového letu kolem světa. V letadle Cessna P210N OK-TGM to dokázal jako první Čech v historii. Na své expedici, která se konala u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa, už třikrát překonal stávající český rekord v letu na vzdálenost. Snímek je z příletu na letiště.

Praha - Na pražském letišti Letňany dnes zhruba v půl čtvrté odpoledne přistál Roman Kramařík, který jako první Čech oblétl zeměkouli v jednomotorové Cessně P210N. Zakončil tak misi Okřídlený lev, kterou započal 25. července odletem z letiště Točná. Na cestě hned čtyřikrát překonal český rekord v letu na vzdálenost.

Na expedici se letecký akrobat Kramařík vydal při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. Jeho trasa vedla přes Srbsko, Izrael, Spojené arabské emiráty, Indii, Thajsko, Filipíny, Japonsko, Rusko, Aljašku, USA, Kanadu, Azorské ostrovy, Británii a Německo. Kramařík urazil více než 40.000 kilometrů.

Nejdelší etapu představovala cesta z kanadského Halifaxu na Azorské ostrovy, která měřila 3309 kilometrů. Podle záznamů emeritního sekretáře českého aeroklubu a mezinárodního rozhodčího Jiřího Dodala překonal Kramařík už předtím český rekord třikrát: hned na začátku cesty z Bělehradu do Haify (1839 km), v Japonsku při přeletu z Naha do Obihira (2318,1 km) a při letu v USA ze Seattlu do východní Iowy (2477,9 km).

Na cestě se potkal i s řadou krajanů, přijal ho i tibetský duchovní vůdce dalajlama. "Na to budu vzpomínat celý život," uvedl Kramařík. "Byl to přítel jednoho velkého Čecha, který už bohužel není mezi námi. Požádal jsem ho tedy, zda by se se mnou sešel a zavzpomínal na něj," přiblížil.

Možná nejkrásnějším zážitkem pro něj ale byl okamžik, kdy se po šesti týdnech znovu dotkl české země. "Nejvíc se teď těším na rodinu a na spánek," řekl. "Tím, jak jsem letěl pořád na východ, tak se mi zkracovaly dny. V podstatě jsem se tedy dosud pořádně nevyspal," dodal.

Na cestě se musel několikrát potýkat s nepřízní počasí. "Musel jsem kvůli tomu let posunout celkem dvakrát. Jeden den jsem se zdržel na Aljašce a pak v Halifaxu před přeletem Atlantiku," poznamenal. Nevyhnul se mu ani technický problém. Při povinné prohlídce v Thajsku Kramařík zjistil, že má od kamene poškozenou vrtuli, sám ji ale opravil a mohl pokračovat. "To se mi vlastně nikdy od 14 let nestalo. Chvíli jsem se obával, že budu muset vrtuli vyměnit, výrobce ale nakonec doporučil ji jen na místě opravit," řekl.

Kramaříkův přílet mohli sledovat návštěvníci Dne letiště Letňany. Devátý ročník nabízí mimo jiné vystoupení originálních historických letounů nebo jejich větrných replik i ukázky zásahu aktivních záloh Armády České republiky. Akce se koná u příležitosti 100. výročí založení československého letectva a 60. výročí výroby větroně Blaník.