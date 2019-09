Rolinek je dál členem kádru Dynama, ujistil manažer Sýkora

Pardubice - Útočník Tomáš Rolinek, přestože nosí kapitánské "céčko" na dresu, se nevešel před týdnem do sestavy Pardubic na ledě Litvínova a nehrál následně ani nedělní derby s Hradcem Králové. Generální manažer Východočechů Martin Sýkora ale na klubovém webu ujistil, že zkušený hráč zůstává i nadále členem týmu. V Litvínově nehrál Rolinek z rozhodnutí nadřízených, v souboji s lokálním rivalem ale scházel kvůli zranění.

Pardubičtí měli v minulé sezoně starosti se záchranou a velmi toužili vstoupit dobře do nového ročníku, jenže po dvou vystoupeních na startu extraligy neměli ani bod při nelichotivém skóre 3:9. A odnesl to devětatřicetiletý Rolinek, jenž se do Pardubic vrátil před čtyřmi lety. Kapitán mistrů světa z roku 2010 byl před týdnem v Litvínově vyřazen ze sestavy a Dynamo vyhrálo 2:1.

I proto si klubové vedení za rozhodnutím stojí, přestože Rolinek byl vždy dáván za příklad velkého bojovníka. "Hokej se hraje pro body a my jsme i díky tomu zásahu do sestavy udělali tři body. Tým předvedl diametrálně odlišný výkon a vyhrál. To ale neznamená, že už Tomáš v sestavě nebude. Měl to být krátkodobý impulz, který vybudí tým k maximální bojovnosti, a to se povedlo," vysvětlil Sýkora.

"V neděli proti Hradci to byla kombinace jeho zranění a faktu, že vítězná sestava se nemění. Už delší dobu ho trápila třísla. A když byl mimo sestavu, přišel, že by si je rád doléčil. V tuhle chvíli je Tomáš stále hráčem HC Dynamo Pardubice, je v rekonvalescenci, doléčuje zranění a poté znovu začne trénovat," doplnil Sýkora.

Rolinek vynechá i utkání dnešního 5. kola v Olomouci. "Jelikož týden nebyl na ledě, byl nesmysl, aby nastoupil v Olomouci. Potrénuje a věřím, že se zařadí zpátky," uvedl Sýkora a jeho slova potvrdil i sám hráč. "Doléčím zranění a začnu trénovat. Chci být stoprocentně připravený tak, abych pomohl klukům dělat lepší výsledky," řekl Rolinek.

Za jeho absencí v Litvínově mají být ale také neshody s koučem Ladislavem Lubinou a Rolinek je nepřímo potvrdil. "Spory jsou všude. Ale nic to nemění na tom, že nám jde o Dynamo a chceme se tabulkou posunout výš," řekl Rolinek.

Podle klubového šéfa jsou konflikty součástí každého kolektivního sportu a objevují se v každém týmu. "Jsou hráči, kteří se mají víc nebo míň rádi. Nám jde v tuto chvíli všem o to, abychom předváděli hezký a hlavně účinný hokej, který by vyústil v posun tabulkou vzhůru. To je to, proč tu všichni jsme," řekl Sýkora.

"Hráči i trenéři se občas na ledě hádají. Bylo by nepřirozené, kdyby všechno bylo harmonické. Stoprocentní harmonie neexistuje ani v rodině a ani v partnerském vztahu. Malé konflikty přicházejí a zase odcházejí. My jsme všichni profesionálové a chceme, aby Dynamo fungovalo. Nemíníme řešit žabomyší války. Navíc se z nich dělají senzace a nafouknuté kauzy. A my se potřebujeme soustředit na hokej," prohlásil Sýkora.