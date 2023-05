Rolí státu není provozovat golf či ztrátový hotel, řekl Lipavský ke Štiřínu

Praha - Rolí státu není provozovat golfové hřiště nebo ztrátový hotel, hájil dnes ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) před poslanci z kontrolního výboru blížící se převod zámku Štiřín v Kamenici u Prahy z ministerstva na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo zahraničí podle Lipavského areál nepotřebuje a není důvod, aby zřizovalo příspěvkovou organizaci, která poskytuje hotelové služby. Poslanci se k postupu stavěli rezervovaně až kriticky, debatu o Štiřínu přerušili.

"Nemyslím, že je rolí státu provozovat golfové hřiště nebo ztrátový hotelový komplex," řekl Lipavský. Za posledních deset let ministerstvo zahraničí pořádalo na Štiříně podle něho pouze sedm akcí a zájem jiných státních institucí byl také malý. Ministerský příspěvek provozní organizaci činil za tuto dobu podle Lipavského celkem 260 milionů korun, přičemž rostl. "V současné rozpočtové situaci to není udržitelné," míní ministr.

Předseda výboru Radovan Vích (SPD) se pozastavoval mimo jiné nad tím, že ještě loni byly na Šiříně dokončeny opravy za 26 milionů korun. Podle Romany Bělohlávkové (KDU-ČSL) jednalo ministerstvo ve věci Štiřína rychle a "téměř tajně". Petra Quittová (STAN) se zase tázala na to, z jakého důvodu ministerstvo zastavilo hotelovou a restaurační činnost na Štiříně už několik měsíců před nadcházejícím zrušením příspěvkové organizace. "Ukončení hotelového provozu vycházelo z návrhu od kolegů na ministerstvu a nemyslím, že by vznikly škody, postupujeme podle zákona," reagoval Lipavský.

Místopředseda výboru Roman Kubíček (ANO) uvedl, že snaze ministerstva zbavit se zámeckého areálu rozumí. Využití komplexu by podle něho mělo být záležitostí celé vlády.

Ředitelka majetkového úřadu Kateřina Arajmu zopakovala před poslanci zákonný postup pro nakládání s majetkem, který přejde do jeho správy. Nejprve jej nabídne jiným státním institucím. Pokud žádná z nich neprojeví zájem, nastane fáze hledání nového vlastníka. "S ohledem na charakter tohoto areálu, ryze komerční charakter, nepředpokládám, že bychom našli zákonné tituly pro bezúplatný převod nebo přímý prodej. Šli bychom zákonem preferovanou cestou, to znamená výběrovým řízením elektronickou formou, případně dražbou," uvedla Arajmu. Prioritou pro úřad ale podle ní bude najít smysluplné využití zámku. Vít Vomáčka (ODS) upozornil na to, že Štiřín je citlivé téma i s ohledem na to, že už se množí spekulace, kdo by mohl být zájemcem o koupi.

V minulosti se mluvilo o prodeji areálu, jenž zahrnuje i rybníky, park a golfové hřiště, několikrát. Před zhruba deseti lety v době, když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09), se tyto úvahy objevovaly kvůli úsporným opatřením. Privatizaci později navrhoval ještě jako ministr financí Andrej Babiš (ANO). Následně, když zastával funkci premiéra, od záměru ustoupil se zdůvodněním, že počet akcí pořádaných na Štiříně značně vzrostl, a je navíc otevřen celoročně veřejnosti. Na konci předminulého volebního období Sněmovny nakonec nebyla úspěšná snaha převést zákonem zřizovatelskou funkci příspěvkové organizace Zámek Štiřín z ministerstva zahraničí na Sněmovnu, byť měla podporu většiny poslanců.