Rok před zahájením her v Tokiu finišují pořadatelé s přípravami

Tokio - Rok před slavnostním zahájením letních olympijských her v Tokiu, které se budou konat od 24. července do 9. srpna 2020, finišují japonští pořadatelé s přípravami. Dokončuje se výstavba nových stadionů, minulý měsíc začal celosvětový prodej vstupenek. "Nepamatuji si žádného jiného pořadatele, který by byl rok před hrami prakticky připraven," prohlásil nedávno předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Z osmi nových sportovišť je hotova více než polovina, zbývajících 35 je buď renovovaných, nebo dočasných. Národní stadion, kde se vedle slavnostních ceremoniálů uskuteční i atletické soutěže a několik fotbalových zápasů, je dokončen z 90 procent. Otevřen by měl být v prosinci, původně plánovaná kapacita byla snížena z 80 na 68 tisíc.

Stavba za 1,25 miliardy dolarů (zhruba 28 miliard korun) vyrostla na místě arény, která hostila předchozí olympijské hry v japonské metropoli v roce 1964, ale o půl století později byla zbořena. Původně měl nový stadion hostit finále letošního mistrovství světa v ragby, ale kvůli zdržení v souvislosti s vypsáním nové soutěže byl zápas o titul přesunut do Jokohamy.

Náklady na olympiádu jsou hrazeny zejména z veřejných zdrojů. Tři čtvrtiny rozpočtu pocházejí od města a japonské i regionální vlády. I když původně plánovaný rozpočet 7,8 miliardy dolarů (178 miliard korun) bude podobně jako při předchozích hrách překročen, pořadatelé se snaží šetřit.

Medaile budou vyrobeny z kovu ze starých mobilních telefonů, tabletů či digitálních kamer, stupně vítězů zase z plastových lahví. Recyklované materiály budou částečně využity také při tvorbě oblečení pro běžce s olympijskou pochodní.

Do programu her, v němž je je rekordních 33 sportů a celkem 339 soutěží, přibyly oproti předchozím OH v Riu de Janeiro skateboarding, surfing, sportovní lezení, karate, baseball se softbalem a basketbal 3x3. Disciplín je o 33 víc, počet sportovců by však měl oproti Riu klesnout.

Velké obavy vyvolávají očekávané horko a vysoká vlhkost. Start maratonů byl proto posunut na šestou hodinu ranní, závod na 50 kilometrů chůze začne dokonce již v 5:30 místního času. Přeplněné hromadné dopravě v průběhu her by mělo ulevit opatření, podle nějž budou statisíce zaměstnanců firem, které mají kanceláře v Tokiu, pracovat z domova.