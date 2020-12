Rok 2021 v dopravě by mohl být rokem obnovy, míní experti

Praha - Rok 2021 by pro dopravu měl být rokem obnovy z letošní krize, myslí si ekonomičtí analytici oslovení ČTK. Rozhodující ovšem bude další vývoj koronavirové pandemie. Odborníci vesměs věří ve zlepšení situace, což by podle nich posílilo poptávku po cestování i navýšilo zakázky dopravců. Přesný vývoj je však nejistý. K největším změnám v oboru bude patřit transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) či plné fungování dálničních známek nebo jednotné jízdenky.

Dopravu letos, stejně jako ostatní ekonomické i společenské sektory, zabrzdila koronavirová krize. Fatální důsledky měla pro letecké dopravce, provoz během roku klesl o více než 90 procent. Existenciální problémy řeší například i tuzemský Smartwings, který je od konce léta pod ochranou před věřiteli. Výrazné ztráty zaznamenali i železniční či autobusoví dopravci, České dráhy jen na jízdném ztratí až pět miliard korun.

"Nastávající rok by ovšem měl již být rokem stabilizace a východiskem z proběhlé krize," míní předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. Podle něj bude čas na vyhodnocení zkušeností, případně i přehodnocení priorit v přípravě projektů dopravní infrastruktury.

Postupný návrat do normálu očekává i hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Pomoci by k tomu mělo především postupné očkování. "Lidé se postupně přestanou bát cestování, což povede k výraznému růstu osobní přepravy," podotkl. Obnova hospodářského růstu by pak měla vést i k růstu přepravy zboží. "Lze tedy říct, že se dopravním společnostem blýská na lepší časy," dodal Křeček.

Vedle pandemie budou ovšem na dopravu působit i další faktory. Podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně to bude například levnější ropa. Předpokládá, že v příštích letech budou státy spolu s obnovou mezinárodního obchodu se chtít proinvestovat ke zlepšení situace, a to například i novými technologiemi v dopravě. Celkově však v příštím roce předvídá spíše pomalejší oživování ekonomiky a dopravy.

K nejvýraznějším legislativním změnám v dopravě pro příští rok podle expertů patří novela liniového zákona, která by měla urychlit dopravní výstavbu. Té by měl pomoci i připravovaný stavební zákon, změny pro provozovatele dronů, transformace ŘSD na státní podnik Správa dálnic a silnic nebo už od konce letošního roku plné fungování jednotné jízdenky na železnici.