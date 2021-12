Rok 2021 očima europoslanců: Veronika Vrecionová

Za úspěch považuji, že se podařilo nastartovat schvalování i distribuci jednotlivých vakcín. Dobře fungovala i solidarita mezi členskými zeměmi, které si darovaly či půjčovaly vakcíny, když bylo potřeba, nebo se navzájem staraly o pacienty v těžkém stavu, oceňuje europoslankyně za ODS.

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?

Na úvod je třeba říct, že zdravotnictví je stále v kompetenci jednotlivých členských zemí, což považuji za správné. Kritizovat Evropskou komisi za to, co udělala, nebo naopak neudělala, by nebylo spravedlivé. Za úspěch považuji, že se přes prvotní problémy podařilo nastartovat schvalování i distribuci jednotlivých vakcín. Dobře fungovala i solidarita mezi jednotlivými členskými zeměmi, které si darovaly či půjčovaly vakcíny, když bylo potřeba, nebo se navzájem staraly o pacienty v těžkém stavu. Nejde přímo o kroky jednotlivých institucí, ale EU je i o vzájemné spolupráci členských zemí, což fungovalo.

Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?

Evropská komise pandemii trochu zneužila. Pod záminkou post covidové obnovy vytvořila obrovský balík peněz, které bude rozdávat členským zemím na základě různého určení a podmínek. Nebudou to ale peníze na nastartování ekonomik po covidu, ale zejména na zelenou a digitální tranformaci. A peníze nevezme komise nikde jinde než od lidí na daních nebo různých poplatcích. Takže za počin roku považuji zneužití pandemie k prosazování své vlastní politické agendy.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Ukazuje se, že nikde na světě ještě nevymysleli geniální recept, jak porazit covid a zároveň umožnit relativně normální život společnosti. Vybalancovat tyto dvě věci jde velmi těžko. Významně tomu pomůže očkování, ale proočkovanost jednotlivých zemí musí řešit vlády těchto zemí. Jinak se ale mohla a měla udělat post covidová obnova. Nejsem si jistá, že obrovské zadlužení unie a nárůst dotací jsou tím správným receptem. Firmy a podnikatelé byly velmi často schopné reagovat na krizi daleko rychleji než veřejné instituce a novým podmínkám se přizpůsobit.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Nevím, jestli to byl nejsilnější zážitek, ale znovu se ukázalo, že jestli nás něco může posouvat dopředu, tak je to věda. Netrvalo ani rok a několik soukromých firem už přišlo s účinnými vakcínami proti covidu. A následovaly další firmy s léky pro již nemocné. Chápu obavy některých lidí z těchto nových přípravků, ale pokud nebudeme důvěřovat vědě, jakýkoli pokrok zastavíme. Nebýt vědy všichni dodnes jezdíme na koních a umíráme ve třiceti na jakékoli jednoduché zranění nebo dneska běžně léčitelnou nemoc.

Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?

Pracovní ani osobní předsevzetí si nedávám, snažím se různé cíle a nápady plnit průběžně během roku. V Evropském parlamentu se budu nadále zaměřovat na podporu malých a středních zemědělců a lokálních výrobců potravin. Druhou oblastí mého zájmu je snižování utrpení zvířat, zejména při jejich převozu do třetích zemí a v neposlední řadě budu podporovat využívání vědy a nových metod v zemědělství, jako je např. genová editace. Na rozdíl od zelených neříkám jenom to, co je třeba zakazovat, ale také se snažím hledat metody, které by škodlivé postupy nahradily.

Veronika Vrecionová Česká politička, od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu, v letech 2010 až 2016 senátorka za obvod č. 28 – Mělník, v letech 2017 až 2019 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, bývalá starostka středočeské obce Přezletice a členka ODS.