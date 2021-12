Rok 2021 očima europoslanců: Tomáš Zdechovský

EU, potažmo Evropská komise sehrály klíčovou roli ve snaze vrátit život do normálních kolejí. Nákup vakcín a následná distribuce byla důležitá z pohledu rychlého a spravedlivého rozdělení očkovacích látek, říká v závěru prvního kola anketních odpovědí českých členů EP europoslanec za KDU-ČSL.

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?



V roce 2020 jsme o covidu věděli velmi málo, a především jsme neměli účinnou vakcínu. Vše bylo teprve v procesu. Evropa, stejně jako celý svět, nebyla na takovou rozsáhlou pandemii připravena. Rok 2021 byl odlišný. Kromě mnoha mutací, které komplikovaly boj s virem, se začalo s masivním očkováním, které je podle většiny vědců a odborníků tou správnou cestou, jak se zase vrátit zpět do normálního života. A právě v tomto sehrála klíčovou roli EU, potažmo Evropská komise. Nákup vakcín a následná distribuce byla důležitá z pohledu rychlého a spravedlivého rozdělení očkovacích látek. Pokud by měl jednat každý stát samostatně, tak by na tom byla Česká republika daleko hůře. Evropský parlament se snažil řadu věcí rychle projednat a schválit, aby se neztrácel drahocenný čas v boji s covidem.



Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?



Za prvé je to rychlý vývoj vakcíny proti covidu-19. V rekordně rychlém čase se podařilo vyvinout několik vysoce úspěšných očkovacích látek. Za druhé pak rychlá koordinace při společném nákupu vakcín a následné distribuce do členských států.



Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?



Celoevropská očkovací kampaň! Podcenila se síla dezinformací, které v mnoha zemích přesvědčily spoustu lidí, aby se neočkovali. V České republice, ale i řadě východních zemí EU, to vnímám jako obrovský problém. Přitom je průkazné, že především neočkování plní nemocnice. To má za následek omezování další lékařské péče včetně operačních zákroků.



Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?



I v roce 2021 jsem pomáhal jako dobrovolník při koronavirových vlnách. Nejsilnější zážitek byl balit zemřelé do černých pytlů. To se velmi těžko dostává z hlavy. Ale abych nebyl jen negativní, tak se určitě sluší říct, že tím silným pozitivním zážitkem byly vyhrané volby na začátku října, kdy společný projekt koalice SPOLU uspěl na výbornou. V kampani jsem makal na 100 procent a jsem rád, že to všechno vyšlo. Teď začíná ta těžší část.



Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?



Být nadále aktivní v Evropském parlamentu a snažit se neustále přibližovat výhody našeho členství v EU. Děsí mě, když vidím, kolik lidí na sociálních sítích má naprosto mylné či dost zkreslené informace o fungování Evropské unie. Vidí jen zákazy, nařízení a tzv. „diktát Bruselu“, což ale není pravda. Velmi důležité bude také předsednictví České republiky v EU, které začíná začátkem července. Jsem připravený se zapojit a pomoci nové vládě s přípravou, aby vše proběhlo hladce a Česko zanechalo dobrý dojem.

Tomáš Zdechovský Český politik, od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu, od roku 2020 místopředseda KDU-ČSL. Předtím působil jako krizový manažer a mediální analytik. Je považován za odborníka na krizovou komunikaci, politický marketing a public relations.