Rok 2021 očima europoslanců: Stanislav Polčák

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?

Evropská unie oproti loňskému roku seděla mnohem pevněji v sedle. Přirozeně mohla pomyslné otěže držet ještě jistěji, ale nesmíme zapomínat, že zdravotní politika EU slouží jen jako doplněk vnitrostátních politik. Zdůraznil bych, že EU zajistila a koordinovala výrobu dostatečného množství bezpečných vakcín pro občany unijních států. Celkově bylo zajištěno 2,6 miliardy dávek od různých výrobců a tento proces dále pokračuje. Vítám rozšíření systému rezerv zdravotnického vybavení RescEU, který pomůže státům, jejichž zdravotnictví by čelilo nedostatku konkrétních ochranných pomůcek a dalšího materiálu. Vznikl také inkubátor HERA, který má zvýšit naši připravenost a kapacity pro odhalování nových mutací koronaviru. Vedle opatření ve zdravotní oblasti považuji za zásadní plán masivní finanční podpory pro jednotlivé země, který EU připravila.

Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?

Jednoznačně je to spuštění Plánu na podporu oživení Evropy (Next Generation EU), který pomůže členským státům se lépe vypořádat s hospodářskými a sociálními dopady pandemie. Už 22 států (k říjnu 2021), včetně České republiky, může z tohoto plánu ve výši stovek miliard eur čerpat prostředky. Ty nejenže pomohou ekonomiku znovu oživit, ale cílem je podpořit takové projekty, které povedou k tomu, abychom naše hospodářství dokázali modernizovat, zefektivnit a učinit odolnějším. A to i vzhledem k environmentálním či energetickým výzvám, kterým čelíme. To je z pohledu budoucnosti Evropy a přirozeně i České republiky zásadní téma.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Musíme ještě účinněji bojovat proti dezinformacím, které odrazují velkou část občanů od očkování. To je jediný způsob, jak zmírnit nápor na naše zdravotnictví a nad koronavirem zvítězit. I podpora očkovací kampaně by měla ze strany EU zesílit. Možná to poukazuje na trvale bolavé místo EU, a to je ne úplně nejlepší komunikace navenek, respektive směrem k občanům. Evropská unie udělala celou řadu dobrých věcí, o kterých ale málokdo ví.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Zážitky v tom pozitivním slova smyslu mám spojené hlavně s mým osobním životem a mojí rodinou, a ty si nechám pro sebe. Zážitky z opačné části spektra nemá smysl zmiňovat a dávat jim tak delší život.

Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?

Stejné jako v předchozích letech: být zase o něco lepší a prosadit ještě více podpory pro naše obce a města a kvalitní život našich občanů.

Stanislav Polčák Český právník, vysokoškolský pedagog a politik, v letech 2010 až 2014 poslanec Poslanecké sněmovny PČR za stranu TOP 09. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu, místopředseda hnutí STAN.