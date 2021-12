Rok 2021 očima europoslanců: Ondřej Knotek

EU se podílela na dokončení vývoje vakcín. Projektový tým politické skupiny Renew Europy byl ve velmi úzkém kontaktu s Evropskou komisí a podílel se na vzniku opatření Coronavirus Response Invesment Initiatives (CRII & CRII+), ze kterých vychází i REACT-EU. Podařilo se nám mobilizovat zdroje ze strukturálních fondů, které byly posléze využity na financování boje s pandemií, líčí europoslanec za hnutí ANO, které patří do zmíněné frakce.

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?

V letošním roce již fungovala všechna podstatná opatření, která byla nastavena právě v roce 2020 a v roce 2021 tak docházelo spíše k dílčím úpravám probíhajících opatření, která byla nastavena a fungují. Rok 2020 však byl pro EU v boji proti nemoci covid-19 zásadní. Nejenom, že se EU podílela na dokončení vývoje vakcín, ale navíc projektový tým skupiny Renew Europe, věnující se regionálnímu rozvoji a jehož jsem koordinátorem, byl ve velmi úzkém kontaktu s komisařkou pro regionální rozvoj. Díky této blízké spolupráci jsme se mohli podílet na vzniku opatření Coronavirus Response Invesment Initiatives (CRII & CRII+), ze kterých vychází i REACT-EU. Podařilo se nám tak mobilizovat zdroje ze strukturálních fondů, které byly posléze využity na financování boje s pandemií.

Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?

Za mě jde určitě o dokončení vývoje vakcín proti nemoci covidd-19, které výrazně snižují riziko nákazy a hospitalizace na nemocničním lůžku.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Podle mého názoru měla být Evropská komise flexibilnější ve schvalování žádostí o výjimku z pravidel státní podpory, zároveň si myslím, že mělo dojít k co nejširšímu otevření těchto pravidel tak, aby mohlo na tuto podporu dosáhnout co nejvíce subjektů. Zvláště pak v oblasti energetiky a lázeňství považuji tuto uzavřenost za strategickou chybu.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Bohužel jde o velice negativní zkušenost s opozicí v České republice. To, jakým nezodpovědným způsobem se chovala v době největšího nárůstu nemocných a hospitalizovaných, jakým způsobem tepala vládu, rozdělovala společnost a utvářela mylnou představu o tom, že jsou všechna vládní opatření špatná a že oni by to zvládli výrazně lépe, nemá v celé EU obdoby. Jsem přesvědčen o tom, že by opozice ve svém konečném důsledku zavedla velice obdobná opatření jako vláda hnutí ANO. Jejich postoj, kdy upřednostnili vlastní politický úspěch v klíčových volbách před životy občanů ČR, je pro mě neomluvitelný.

Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?

Budu pokračovat ve své dosavadní práci a hájit v Bruselu zájmy Česka a našich občanů „až do roztrhání těla“. Mými hlavními prioritami nadále zůstávají témata týkající se klimatu, energetiky, regionálního rozvoje a boje proti rakovině.

Ondřej Knotek Český politik a průmyslový manažer, od roku 2019 poslanec Evropského parlamentu, v letech 2014 až 2018 zastupitel města Mariánské Lázně, dříve člen Pirátů, nyní člen hnutí ANO 2011.