Rok 2021 očima europoslanců: Markéta Gregorová

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?

V prvním roce byla role Evropského parlamentu poměrně omezená, hlavní roli při podpoře vývoje a schvalování vakcín hrála Evropská komise. V letošním roce hrál ale EP zásadní roli například v okamžiku, kdy bezprecedentně rychle přijal legislativu umožňující zavedení covid certifikátů pro cestování. Zároveň EP hraje svou roli hlídacího psa komise a tlačí například na to, aby nový Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) fungoval transparentně a přehledně skládal účty za svoji činnost ke kontrole nejen Evropským parlamentem.

Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?

Za mě rozhodně zavedení jednotných covid certifikátů, díky nimž EU usnadnila cestování lidí. Zároveň zabránila diskriminaci ve volném pohybu těch lidí, kteří nebyli naočkováni, díky možnosti použít negativní test.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Evropská komise měla postupovat transparentněji při podepisování smluv s výrobci vakcín. Pro Evropský parlament to v tu dobu byla černá skříňka a jako europoslanci jsme neměli plný přístup ke smlouvám, přestože zdraví je otázkou veřejného zájmu. Nepřekvapivě to pak způsobilo chaos při porušení těchto smluv některými společnostmi a snížení důvěry v EU občany, naprosto zbytečně.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Já doufám, že nezačneme nově měřit roky od pandemie, namísto Krista. Nerada bych si ji tak stále připomínala. :-) Asi si vyberu pracovní zážitek, a to když začala v září platit napříč EU legislativa, kterou jsem vyjednávala já. To je opravdu unikátní pocit.

Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?

Ironicky jsem dokončením dané legislativy dokončila svůj hlavní volební slib, tedy omezit vývoz našich zbraní a technologií do rukou diktátorům a do zuřících konfliktů. V EP je v mých tématech stále co dělat – hybridní hrozby jsou a budou – nicméně komise nyní nechystá žádnou další "velkou věc", žádnou přelomovou legislativu. Moje předsevzetí je tedy si takovou velkou věc najít, či vytvořit. Nerada troškařím.

Markéta Gregorová Česká politička, od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu, v letech 2018 až 2019 zastupitelka města Brno, členka Pirátů a mezi lety 2018 a 2019 v letech 2018-2019 předsedkyně Evropské pirátské strany, jež spadá do frakce skupina Zelených / Evropské svobodné aliance.