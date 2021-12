Rok 2021 očima europoslanců: Hynek Blaško

ČTK Protext, držitel grantu EP “EU proti covid-19” připravila na závěr prvního kalendářního roku trvání tohoto projektu anketu, v níž oslovila všechny české europoslance se žádostí, aby zhodnotili končící rok 2021. Počínaje 1. prosincem nabízíme abecedně řazené odpovědi, jež došly v pomyslném prvním kole. Další postřehy a názory jsme zaurgovali, abychom mohli odpovědi všech členů EP z ČR publikovat ještě do konce tohoto roku.

Jak hodnotíte obecně postup EU a EP v boji proti pandemii covid-19 ve druhém roce jeho trvání a v porovnání s rokem 2020?

Stejně jako v prvním roce se ukázalo, že státy si organizují veškerá opatření podle svých potřeb a jedná se o ukázku toho, že velké centrum nikdy nemůže řídit jednotně dvacet sedm různorodých států.

Jaký byl v tomto směru počin roku 2021?

Jedním z hodně diskutovaných počinů byl tzv. zelený covid certifikát. Ukázalo se, že jeho cílem byl nátlak na očkování občanů. Je zde také značné riziko úniku osobních údajů. Varováním byl únik dat sedmi set tisíc testovaných občanů ve Francii, jejichž údaje nebyly vymazány, přestože podle pravidel tak mělo být po třech měsících učiněno.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Bavíme-li se o druhém roce, kdy už bylo o koronaviru známo mnoho informací, pak jedním z důležitých kroků měla být možnost měření a uznávání protilátek. Dále se také nevěnuje pozornost lékařům, kteří upozorňují na souvislosti těžkých průběhů a nedostatku určitých vitaminů a látek v těle. Stejně tak se všude tlačí jen očkování a nevěnuje se pozornost novým lékům a jejich ověřování.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Zjištění, že politici byli ochotni lidem tvrdit, že očkování ukončí koronavirus.

Vaše pracovní předsevzetí do nového roku?

Co se týká europarlamentu, hlasovat proti všem snahám rozdělovat občany do lepší a horší kategorie, proti prolamování soukromí lidí a proti jejich diskriminaci.

Hynek Blaško

Český politik a generál Armády ČR v záloze. Dne 8. května 2006 byl jmenován generálmajorem. Vojenskou činnou službu ukončil 31. července 2012, kdy odešel do zálohy. Do svého odchodu do zálohy byl velitelem Společných sil AČR. Je členem hnutí SPD, za něž je od roku 2019 poslancem Evropského parlamentu ve frakci Identita a demokracie.