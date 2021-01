Rok 2020 byl nejteplejším v dějinách měření, uvedl NASA

Washington - Rok 2020 byl těsně nejteplejším v dějinách měření, poznamenaly ho mocné hurikány a nevídané lesní požáry, uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) kvůli odlišné metodice uplynulý rok hodnotí jako nepatrně chladnější než dosud rekordní rok 2016.

Bez ohledu na drobné rozdílnosti data obou amerických agentur potvrzují, že planeta se vlivem spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit dlouhodobě ohřívá, uvedl deník The Guardian. Sedm nejteplejších let v dějinách měření bylo zaznamenáno od roku 2014, deset nejteplejších let se vtěsná do posledních 15 let. Globální teplota přesahuje průměr 20. století již 44 let v řadě.

Kvůli obrovskému množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry budou průměrné teploty podle vědců nadále růst. "Toto není nová norma," řekl hlavní klimatolog NASA Gavin Schmidt. "Toto je předzvěst toho, co přijde."

Rekord, respektive takřka rekord v roce 2020 nastal navzdory současnému pravidelně se opakujícímu klimatickému jevu La Niňa, který planetu mírně ochlazuje.

Průměrná rozloha ledové pokrývky v Arktidě činila loni 10,17 milionu čtverečních kilometrů, což je čtvrtá nejnižší hodnota od začátku měření. Oceány se zároveň "exponenciálně oteplují", varovala agentura NOAA. Podle ní byla pouze v předchozích dvou letech teplota moří vyšší než v roce 2020.

Ohřívání atmosféry i vod způsobuje tání ledovců, což zvyšuje hladinu moří a zároveň dává vzniknout větším a ničivějším bouřím. Spojené státy se v loňském roce potýkaly s bezprecedentní hurikánovou sezónou na atlantickém pobřeží i řadou dalších katastrof, které v úhrnu způsobily smrt několika stovek lidí a materiální škody za desítky miliard dolarů.

Lesní požáry způsobené dlouhými suchy zpustošily rozsáhlé oblasti v Kalifornii a Austrálii. "Tento rok byl pozoruhodnou ukázkou, jaké je to žít s některými z nejdrsnějších dopadů klimatické změny, které jsme předpovídali," řekl výzkumný meteorolog v NASA Lesley Ott.