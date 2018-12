Praha - Noční obloha nabídne v roce 2019 několik zajímavých úkazů. Kromě tří pravidelných meteorických rojů budou moci zájemci pozorovat dvě zatmění Měsíce nebo přechod Merkuru před Sluncem. ČTK to sdělil Pavel Suchan, tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR (ASÚ AV ČR) a místopředseda České astronomické společnosti (ČAS).

Hned na začátku roku bude k vidění meteorický roj Kvadrantidy, jenž vyvrcholí v noci ze 3. na 4. ledna. Při jeho sledování nebude vůbec rušit Měsíc, letos by měly být nejlepší pozorovací podmínky do roku 2022. Zejména v ranních hodinách v pátek 4. ledna by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu, uvedly již dříve ASÚ AV ČR a ČAS. Noci kolem 13. srpna pak budou patřit nejznámějšímu roji Perseidy a 14. prosince bude mít maximum další roj Geminidy.

V prvních týdnech roku budou moci lidé vidět na ranní obloze před východem Slunce velmi jasný objekt - planetu Venuši v roli Jitřenky. Po Slunci a Měsíci je Venuše nejjasnějším objektem na obloze.

V lednu, konkrétně v pondělí 21. brzy ráno, také bude možné spatřit poslední úplné zatmění Měsíce v této dekádě. Potrvá hodinu a dvě minuty. "V Praze zapadá Měsíc šest minut po skončení částečné fáze zatmění, úkaz tedy bude pozorovatelný v podstatě v celém průběhu," píše se na webu ČAS. Úplné zatmění začne v 05:41.

Kromě toho příští rok bude k vidění také částečné zatmění Měsíce v noci ze 16. na 17. července. Také tento úkaz bude pozorovatelný v celém svém průběhu. Maximální fáze zatmění, jež činí 65,3 procenta, připadá pro Českou republiku na 23:30 SELČ.

Planeta Merkur přejde před slunečním kotoučem 11. listopadu odpoledne. Takový jev lze sledovat zhruba jen třináctkrát za století a zájemci budou mít tuto možnost i z observatoře ASÚ AV ČR v Ondřejově. V Česku byl přechod Merkuru před Sluncem naposled pozorovatelný v květnu 2016. Po letošním roce se tak opět stane až v listopadu 2032.