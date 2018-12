Washington - Nadcházející rok bude v kosmonautice nepochybně patřit soukromým společnostem a jejich programům pilotovaných letů. Starty plánují všichni velcí hráči jako SpaceX, Blue Origin a Boeing, ale už 13. prosince udělala první krok společnost Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. Její testovací pilot s raketoplánem SpaceShipTwo, pojmenovaným VSS Unity, dosáhl brány vesmíru.

Zkušebního pilota Marka Stuckyho považuje Virgin Galactic za astronauta, neboť s raketoplánem překonal hranici 50 mil (80,4 kilometru) nad zemí. Zde podle názoru americké armády, který zastává i Branson, začíná vesmír. Obecně uznávanou hranicí je však výška 100 kilometrů. Dalším krokem Virgin Galactic je zahájení letů s platícími pasažéry a jako první cestující chce letět Branson.

Na suborbitální lety, které sice překonají hranici vesmíru, ale nedosáhnou oběžné dráhy kolem Země, míří i Blue Origin šéfa Amazonu Jeffa Bezose. Blue Origin s raketou New Shepard chce zahájit komerční lety s cestujícími v roce 2019. Pasažéři za let, který od startu po přistání potrvá 11 minut včetně čtyřminutového stavu beztíže, budou platit stovky tisíc dolarů (miliony korun).

SpaceX Elona Muska plánuje první let své pilotované kosmické lodi Crew Dragon, prozatím bez posádky, již v lednu. Jako termín startu byl nejdříve stanoven 7. leden, avšak let byl přesunut na 17. ledna a podle šéfa amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jima Bridenstina další odklad není vyloučen. První let s posádkou by SpaceX rád uskutečnil v červnu, i to je ale předběžné datum.

Konkurenční Boeing start své kosmické lodě CST-100 Starliner s posádkou chystá na srpen, na březen firma ohlásila první předváděcí let bez astronautů. S pravidelnou dopravou astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), kterou nyní zajišťuje výhradně Rusko, by tak SpaceX i Boeing podle portálu Astronomy.com mohly začít možná již v srpnu.

Pilotované starty ale může zpozdit zevrubná bezpečnostní prověrka, kterou NASA v příštím roce provede ve SpaceX a také v Boeingu. NASA prověrku ohlásila poté, co si Musk během nedávného rozhovoru streamovaném na internetu šluknul marihuany. Bridenstine nicméně prohlásil, že Muskovo chování nebylo jediným důvodem, proč kontroly, které potrvají několik měsíců, provést.