Rojíček vysvětlil vládě příčiny kolapsu sčítání, jeho rezignaci nikdo nežádal

Praha - Předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček vysvětlil dnes vládě příčiny kolapsu sobotního rozjezdu sčítání lidu, jak ho k tomu o víkendu vyzval premiér Andrej Babiš (ANO) . Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (za ANO) po Rojíčkovi během zhruba hodiny, kdy byl on-line přítomen jednání vlády, nikdo z kabinetu nepožadoval rezignaci.

Ministrům podle Schillerové šéf statistiků vysvětlil, že při sčítání nastala technická závada a podle smlouvy hrozí dodavateli služby velké sankce, které se uplatní. Kvůli problémům s on-line formulářem musel úřad systém sčítání krátce po jeho spuštění na půl dne zastavit. Rojíček se za to dnes znovu omluvil. "Je škoda, že se to stává kaňkou na kusu práce v této oblasti odvedené," konstatovala Schillerová.

Ve sčítání lidu ČSÚ do dnešního odpoledne obdržel přes 900.000 elektronických formulářů. On-line se sečetlo dosud asi 1,9 milionu lidí. Systém dnes funguje plynule bez potíží.

Sčítání, které je pro 10,7 milionu obyvatel Česka povinné, potrvá do 11.května. Na vyplnění elektronických formulářů měli mít lidé původně čas dva týdny do 9. dubna. ČSÚ v neděli oznámil, že termín prodlužuje až do konce cenzu. Od 17. dubna pak bude možné vypisovat papírové formuláře. Podle plánu je měli dostat jen ti, kteří se nesečtou on-line. Obě sčítací možnosti - přes internet i do papírového tiskopisu - ale pakpůjdou souběžně.

Podle Rojíčka statistický úřad prodloužení termínu on-line cenzu připravoval i bez víkendových potíží se systémem. Důvodem byla epidemická situace v Česku. Cílem bylo omezit kontakty.

O případné náhradě za problémy při elektronickém sčítání začne ČSÚ s dodavateli jednat až po skončení celého sčítání. Poté se teprve škody vyčíslí, řekl šéf úřadu.

Rojíček kvůli víkendovým problémům po zahájení on-line sčítání svou rezignaci na místo šéfa ČSÚ nezvažuje. Podle něj k ní není zásadní důvod. "Nevidím to v této rovině... Je to velká nepříjemnost, za kterou jsme se omluvili. Problémy se stávají. Mou manažerskou odpovědností je dokončit sčítání bez problémů," uvedl šéf ČSÚ dopoledne.