Rohlík otevřel v Chrášťanech automatizované distribuční centrum

Chrášťany (u Prahy) - On-line supermarket Rohlík otevřel v Chrášťanech u Prahy své první automatizované distribuční centrum v ČR. Systém zvaný AutoStore zvýší dvojnásobně efektivitu přípravy objednávek, denně jich umožní expedovat až 14.000. Výsledkem je též možnost doručení nákupu do 60 minut, řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel společnosti Rohlik.cz Olin Novák. Jde o čtvrtý otevřený sklad firmy v ČR.

Fotogalerie

"Jsme třetí v České republice, kdo nainstaloval AutoStore. V suché části máme 37.700 přepravních boxů, které obsluhuje 165 robotů. V chlazené části jsme první v ČR, potažmo první v Evropě, kdo má chlazený Autostore, tam je 100 robotů, kteří jsou nad 7000 přepravními bednami," uvedl provozní ředitel společnosti Rohlik.cz Pavel Todt.

Podle něj společnost ve skladu plánuje další automatizaci, a to v expedici. "Plánujeme to, že přípravu zásilek zákazníkovi budou vychystávat autonomní roboti, kteří se pohybují v rámci prostoru, který si sami skenují," doplnil Todt. Společnost Rohlik.cz nyní tuto technologii testuje ve skladu v Horních Počernicích. Příští rok by měla být i v Chrášťanech.

Distribuční centrum firmy je v areálu společnosti Prologis, zabírá plochu 14.000 čtverečních metrů. V plném provozu za hodinu v průměru nachystá 30.000 kusů zboží, což představuje kolem 1000 nákupů za hodinu. Systém v chrášťanském skladu kromě zvýšení efektivity umožňuje o 30 procent větší využití skladovacích prostor. Nyní je ve zkušebním provozu zhruba dva týdny a denně zajišťuje kolem 2000 objednávek.

První automatizované distribuční centrum spustil Rohlík Group v Mnichově, nyní budou po Chrášťanech následovat Hamburk a Vídeň. Do automatizace bude v aktuální fázi investováno celkem 45 milionů eur (přibližně jedna miliarda korun) a do roku 2025 má být modernizováno až deset dalších center po celé Evropě.