Rohlik.cz představuje ovoce ošetřené revoluční technologií i úspěch nové značky Miil

Praha - Internetový prodejce Rohlik.cz zahajuje spolupráci se společností Apeel a nabídneme ovoce ošetřené její revoluční technologií na rostlinné bázi, která prodlouží čerstvost. Společnost to dnes uvedla na tiskové konferenci, kde rovněž zhodnotila první měsíc prodeje nové značky mléčných produktů Miil.

Delší životnost potravin a méně nespotřebovaného jídla v koši. On-line supermarket Rohlik.cz se vydává na novou misi za udržitelnější nákup i spotřebu čerstvého ovoce a zeleniny. Svoje síly spojí s revoluční technologií společnosti Apeel, která přišla s inovativním nápadem na vytvoření jedlé ochranné vrstvy. Ta je založena na rostlinné bázi a prodlouží ovoci životnost až dvakrát. Spolu se službou Zachraň jídlo je tak Rohlik.cz zase o krok dál v boji proti plýtvání potravinami.

"Respekt k životnímu prostředí a dlouhodobá udržitelnost je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci se společností Apeel. Nabízí technologii, která nemá obdoby nejen na našem českém trhu, ale i na dalších trzích, kde Rohlík působí. Jsem rád, že můžeme být nejen v Rohlik.cz zase o pár kroků napřed a že se tato unikátní ochrana ovoce dostane k většímu počtu zákazníků v rámci Evropské unie," vysvětluje komerční ředitel Rohlik Group Olin Novák s tím, že ovoce ošetřené technologií vyvinutou společností Apeel je nově i v nabídce maďarského Kifli.hu a rakouského Gurkerl.at.

Za založením kalifornské společnosti Apeel stojí prostá otázka: Jak je možné, že lidé hladoví, ale zároveň je tak velkým problémem plýtvání potravinami? Od otázky se brzy přešlo k činům a světlo světa spatřil celý projekt. O technologii něco napoví už samotný název společnosti - Apeel (z anglického "a peel" - slupka). Ochranná vrstva totiž neobsahuje žádnou škodlivou chemii, protože je vyrobena pouze z rostlinných složek, které se přirozeně nachází ve slupkách, dužnině i semenech ovoce a zeleniny. Vrstva pak zamezuje vstřebávání kyslíku, což je proces vedoucí k odpařování vody z ovoce, a slouží tudíž k delšímu udržení šťavnatosti uvnitř plodů.

Méně nespotřebovaného jídla v koši

"Jsme nadšení, že jsme se stali partnery Rohlik Group, kde si uvědomují, že dát zákazníkům více času na vychutnání čerstvých potravin je lepší pro naši planetu i pro jejich podnikání," komentuje James Rogers, ředitel společnosti Apeel. "Ochranná vrstva z rostlinných složek prodlužuje životnost některých potravin na dvojnásobek. Zákazníci Rohlíku proto budou mít přístup k vysoce kvalitním produktům, u kterých je mnohem menší pravděpodobnost plýtvání," dodává.

Prvními produkty na Rohlik.cz ošetřenými technologií společnosti Apeel budou pomeranče. Nenápadná ochranná vrstvička ochrání citrusy před vnějšími vlivy a zabrání jejich vysušování. Tím je udrží šťavnaté a plné chuti co nejdéle. To vše bez vedlejšího vlivu na vzhled, vůni nebo chuť ovoce. Omezí se tak plýtvání nejen v rámci celého řetězce dodavatelů, ale především u zákazníků doma. Pomeranče navíc Rohlík odebírá přímo od španělského pěstitele Iberhanse-NaturGreen a pochází z bio-inkluzivního hospodářství. Toto hospodářství je novým "revolučním" modelem zemědělské produkce, který zaručuje dodržování přirozených a udržitelných postupů šetrných k životnímu prostředí. Společnost má 25 let zkušeností s pěstováním citrusů a peckovitého ovoce. Svým přístupem je "pionýrem" v udržitelném pěstování těch nejkvalitnějších plodin. "Jsme pyšní, že můžeme být součástí tohoto dalšího kroku, který bojuje proti plýtvání potravinami," říká Luis Bolaños, ředitel Iberhanse.

První měsíc uhlíkově neutrální značky na Rohlik.cz

Nová řada mléčných produktů Miil, která se zaměřuje na neutralizaci uhlíkové stopy, je v prodeji na Rohlik.cz právě jeden měsíc. Výrobky Miil, které šetří planetu i peněženku, budou moci zákazníci brzy pořídit i na dalších trzích, kde online supermarket funguje.

"Českým zákazníkům jsme nabídli jedinečnou možnost nákupu mléčných potravin, u kterých se nemusí rozhodovat mezi kvalitou, cenou, nebo dopadem na životní prostředí," komentuje ředitel Rohlik.cz Petr Pavlík. "Nyní míří tyto produkty i za naše hranice dál do Evropy!" dodává.

Šanci skrz Rohlík nedostanou pouze mléčné produkty, ale také projekty, které se v Česku soustředí na zkvalitňování životního prostředí. Při vzniku nové značky Miil totiž hrály podstatnou roli transparentnost i zájem o ekologii - to je něco, na čem Rohlíku od samého začátku záleží. Proto si u značky Miil stanovil jasný cíl, a to 100% neutralizaci uhlíkové stopy. "Podpoříme projekty, které mají stejnou vizi jako my ohledně uhlíkové stopy. O podporu se můžou hlásit přes organizaci CI2, se kterou jsme spojili naše síly," vysvětluje Pavlík s tím, že za první měsíc prodeje výrobků z nové značky došlo k vyprodukování 155 tun CO2. "Abychom byli schopni neutralizovat uhlíkovou stopu, kterou výrobky Miil během jednoho roku vyprodukují, bude třeba vysadit přibližně 2200 stromů," upřesňuje.

Nová značka mléčných produktů Miil, které zákazník nyní pořídí jen na Rohlik.cz a brzy i na dalších trzích, kde online supermarket působí, má v nabídce 28 produktů za naprosto parádní ceny. V sortimentu jsou zastoupeny sýry všech provedení - bločky, plátkové, camemberty, včetně BIO provedení. Nezapomnělo se ani na jogurty bílé, s příchutí i v BIO variantě, a nechybí tvarohy, tradiční pomazánkové a zakysaná smetana. U mléčných výrobků nemůžeme opomenout samotný zdroj mléko - k snídani, ke svačině, na vaření. V nabídce je jak varianta polotučného mléka, tak také tzv. selské plnotučné mléko s vyšším obsahem tuku, samozřejmě v obalu, který díky možnosti odstranit vrchní plastovou část od spodního kartonu usnadňuje následnou recyklaci.

Rohlík v souvislosti se značkou Miil spolupracuje s organizací CI2, která spočítala výši uhlíkové stopy pro každý jednotlivý produkt. Údaj o výši uhlíkové stopy najde zákazník u každého produktu na webu Rohlik.cz: https://www.rohlik.cz/tema/miil-mlecne-produkty-za-skvelou-cenu. Společně s CI2 bude Rohlík vybírat projekty výsadby, které finančně podpoří. A všichni toho mohou být součástí! V Rohlíku se totiž bez názoru zákazníka neobejdou. Zákazníci budou rádci i tentokrát a jejich slovo rozhodne ve výběru projektu, který Rohlík podpoří. "Protože jsme nechtěli čekat, udělali jsme už první krok a první projekt máme vybraný, jde o Stromořadí podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami," doplňuje Petr Pavlík.

Ředitel organizace CI2, Josef Novák, přístup Rohlíku komentuje slovy: "Již dlouho se diskutuje srovnání emisní zátěže centralizované dopravy produktů v porovnání s individuálními cestami do obchodních center. Proto bylo výzvou spočítat uhlíkovou stopu výrobků Miil a podívat se zblízka na strukturu uhlíkové stopy jednotlivých výrobků. Skutečnost, že společnost Rohlik chce kompenzovat uhlíkovou stopu produktů značky Miil je důležitým signálem pro zákazníky i další podniky. Považuji to za velmi ambiciózní krok."

Produkty značky Miil budou dostupné zákazníkům i na dalších trzích, kde Rohlík Group působí (Kifli.hu v Maďarsku, Gurkerl.at v Rakousku a od června 2021 v Německu v nabídce Knuspr.de).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GUs-wdThNwI

