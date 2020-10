Rogliče připravily o vedení na Vueltě potíže s pláštěnkou

Vitoria-Gasteiz (Španělsko) - Nedělní šestá etapa cyklistické Vuelty přinesla první změnu v čele celkového pořadí. Obhájce loňského triumfu Primože Rogliče ze stáje Jumbo-Visma vystřídal v červeném dresu Ekvádorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Brzy jednatřicetiletý Slovinec s ním poslední díl závodu před dnešním volným dnem prohrál o 43 sekund. A jak sám přiznal, rozhodující podíl na tom měly jeho problémy s pláštěnkou.

Druhému muži letošní Tour de France se stalo osudné rozhodnutí po předposledním výstupu v etapě na Puerto de Cotefablo. Za deště a v čím dál chladnějším počasí chtěl na sebe Roglič navléknout ochrannou vrstvu i s ohledem na dlouhý sjezd a náročné závěrečné stoupání na Formigal. Jenže se mu to nedařilo, jak by potřeboval.

"Primož si potřeboval obléknout na vrcholu pláštěnku, ale měl problémy a nedařilo se mu ji zapnout. Byla opravdu zima. Když se mu to pak konečně povedlo, zaostával za tou skupinou a propadl se. Ineos navíc ve sjezdu zaútočil a skupinu tak rozdělil. Byla to velká škoda a od nás zároveň jedna velká kolektivní chyba, která by se neměla stávat. Jako celý tým jsme si s tím měli poradit lépe," uvedl sportovní ředitel nizozemské stáje Grischa Niermann.

"V takový okamžik nemůžete dopustit, abyste se takhle propadli dozadu, ale stalo se. Pak ho stálo ohromné úsilí, aby se dotáhl zpátky. A ve finále pak nějaký čas ztratil, byl to pro nás špatný den. Měli bychom být připravení na to, že Ineos využije každou příležitost k útoku, která se mu naskytne. Je to naše chyba," dodal Niermann.

"Nešlo to, jak bychom si přáli. Ocitli jsme se až příliš daleko vzadu, když se peloton rozdělil. I když jsme se pak dokázali dotáhnout, už jsem neměl v nohách síly, abych reagoval na útoky ostatních. Vydali jsme ze sebe všechno," ujistil Roglič. "Občas něco vyhrajete, občas prohrajete... Vuelta tím pro nás ale neskončila, budeme bojovat až do Madridu," dodal.

I když zbytečně ztratil cenné sekundy a vedle Ekvádorce, jemuž se loni podařilo vyhrát Giro d'Italia, se před něho dostali také Brit Hugh Carthy (EF Pro Cycling) a Ir Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), půlminutové manko na Carapaze není nesmazatelné.

"Vuelta je pořád naprosto otevřená; k tomu, aby bylo rozhodnuto, je ještě hodně daleko. Stále je před námi mnoho příležitostí, jak závod zase zvrátit a budeme bojovat až do konce. Přirozeně bychom byli radši za vedení s pětisekundovým náskokem než za půlminutové manko, ale když vezmeme v potaz, že je před námi stále ještě časovka, pořád jsme v dobré pozici," prohlásil Niermann s odkazem na Rogličovy časovkářské kvality.